Wenn man an die „leistungsstärkste Konsole, die je gebaut wrude“ denkt, dann wird man an die Xbox One X denken. Immerhin ist diese am Markt verfügbar. Doch die jüngste Plattform, die diesen Titel für sich beanspruchte, war die von Slightly Mad Studios entwickelte VR-Konsole namens „Mad Box“.

Der Entwickler von Project Cars, Slightly Mad Studios, arbeitete an einer eigenen Spielekonsole mit Virtual Reality-Funktionen und 4K-Ausgabe. Schöne Schlagworte. Bereits im Janar wurde über den Vorstandsvorsitzenden Ian Bell angekündigt, dass der Name der Plattform Mad Box sein würde. Es wurde sogar eine eigene Spiel-Engine für Entwickler angekündigt. Ein mutiges Unternehmen. Laut PCGamesInsider haben Bell und sein Unternehmen jedoch ihren Markenantrag für den Namen Mad Box zurückgezogen.

Die französische Spielefirma Mad Box hatte den Namen nämlich zuerst. Daher muss Slightly den Namen zurückziehen. Nach einem Antrag vom 5. April, der den Franzosen recht gegeben hat, muss sich ein neuer Name für die Konsole gefunden werden.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung der Konsole machte Bell eine Reihe von Behauptungen. So werden alle gängigen VR-Headsets unterstützt und bei Release wird die Konsole einem sehr schnellen PC gleichkommen, welcher in 2 Jahren darauf erscheint. Die Entwicklung für Games soll sich hingegen als sehr leicht darstellen.

Interessant wird die neue Konsole auf jeden Fall. Doch hat sie ernsthaft Chancen gegen die nächste Xbox, die ebenfalls sehr leistungsstark sein wird, stärker noch als die PS5. Und hat Google mit Stadia nicht auch Chancen darauf, High-End-Gamer abzufangen?