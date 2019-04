Share on Facebook

Der Konsolenkrieg ist gestartet, ohne dass wir diese überhaupt noch zu Gesicht bekamen! Ainsley Bowden, Editor bei Seasoned Gaming teilte per Twitter mit, dass der Xbox One X-Nachfolger stärker sein wird als die Playstation 5.

Vergangene Woche wurden Details zur Playstation 5 veröffentlicht. Diese haben nun laut Bowdens vertraulichen Microsoft-Quellen bestätigt, dass die unter dem Codenamen „Anaconda“ laufende Xbox-Konsole technisch stärker als die PS5 sein wird.

Bowden sagt aber gleich dazu, dass er dies als ein positives Zeichen für die Fans beider Konsolen sieht. Es wird ein spannendes Jahr.

Doch wir wissen aus Erfahrung, dies muss nichts bedeuten. Bereits in der aktuellen Generation ist die Xbox One X stärker als die Playstation 4. Trotzdem führt Sony mit über 91 Millionen verkauften Konsolen die Liste an.

Sony hat verkündet, dass die PS5 auf 8K ausgerichtet sein wird und die Anaconda soll da noch eines drauflegen. Das sind wahrlich positive Neuigkeiten für Fans! Wir dürfen gespannt sein.