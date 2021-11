Disney+ im November: wird das der bisher beste Monat?

Disney+ (C) Disney

Disney+ hat seit der Einführung in Europa im März 2020 einen großartigen Wandel durchgemacht. Während vor allem die ersten Monate noch von wenig neuen Inhalten geplagt waren, konnte der Streaming-Service vor allem 2021 deutlich an Fahrt aufnehmen. Der November scheint nun einer der bisher besten Monate zu werden.

Neben neuen Serien wie WandaVison, Loki oder What If? hat der Streaming-Service bisher vor allem durch die Marvel-Produktionen hervorstechen können. Doch auch die Integration von ,,Star”, also einer eigenen Plattform für erwachsene Inhalte, halfen dabei, die Vielfalt des Service zu verbessern. Der November verspricht nun einen tiefen Einblick in die Zukunft von Disney+ zu liefern und garantiert dabei erneut wieder zahlreiche Film- und Serienhighlights.

12. November – Disney+ Day

Bereits am 12. des Monats erwartet Abonnenten des Service etwas großes. Mit dem ersten Disney+ Day möchte das Haus mit der Maus einen tiefen Einblick in die kommenden Pläne gewähren. Fans dürfen sich also auf Trailer, ,,Behind the Scenes”-Material und vieles mehr von kommenden Produktionen freuen. Als besondere Highlights stechen hier mehrere Dinge hervor.

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett (Dokumentation)

(Dokumentation) Marvel Studios’ 2021 Special

The World According to Jeff Goldblum – Season 2 (Episodes 1-5)

– Season 2 (Episodes 1-5) Olaf Presents – Season 1 (All Episodes Streaming)

Neben den neuen Inhalten sind ab dem 12. November des Weiteren auch noch mehrere Kinofilme nun auch ohne Zusatzkosten auf dem Service verfügbar. Dabei handelt es sich um den neusten Marvelfilm Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings und Jungle Cruise. Außerdem ist ab dem 12. November exklusiv auf Disney+ die Fortsetzung eines beliebten Weihnachtsklassikers zu sehen.

Mit Nicht schon wieder alleine Zuhause startet am selben Tag das Reboot der ,,Home Alone”-Filme. Allerdings ohne Macolin Culkin. Neben den neuen Inhalten am Disney+ Day dürfen sich Abonnenten jedoch noch während dem ganzen Monat über neue Filme und Serien freuen. Mit The Beatles: Get Back startet am 25. November die dreiteilige Dokureihe von Peter Jackson, in der noch nie gezeigtes Filmmaterial der wohl berühmtesten Band aller Zeiten zu sehen ist.

Teil II und III sind dann jeweils am 26. und 27. zu sehen. Doch damit noch noch genug. Denn am 24. November startet auch die Marvel-Serie Hawkeye mit gleich zwei Folgen auf Disney+. Ob die Serie allerdings auch die selben Höhen wie Loki erreichen kann, muss sich allerdings noch herausstellen.