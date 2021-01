Disney+ führt mit „Star“ Kategorie für Erwachsene und Preiserhöhung ein

Disney+ Star - (C) Disney

Der im letzten Jahr in Österreich gestartete Streaming-Service Disney+ führt am 23. Februar mit Star eine neue Kategorie ein. Diese Kategorie soll sich dabei vorrangig an ein Erwachsenes Publikum richten und Inhalte mit höheren Alterseinstufungen bieten. Neben den anderen Kategorien Pixar, Disney, Star Wars, National Geographic und Marvel stellt Star hierbei die sechste Kategorie dar.

Die Sache hat allerdings auch einen Haken: Mit der neuen Kategorie führt Disney+ auch neue Preise ein. Abb dem 23.02.2021 wird der Service für Neukunden 8,99€ /Monat oder 89,90€/Jahr ausmachen. Für bestehende Abonnenten erhöht sich der Preis erst mit der ersten Rechnung nach dem 22.08.2021. Wenn man sich direkt anmelden will, lockt Disney+ momentan zusätzlich mit einer Ersparnis von über 20%.

Die Preiserhöhung geht dafür mit einer enormen Anzahl neuer Inhalte einher. Ab dem 23. Februar werden über 330 neue Filme und Serien auf Disney+ abrufbar sein. Darunter beliebte Serien wie American Dad (Staffel 1-15), Family Guy (Staffel 1-17), The Walking Dead (Staffel 1-9, Staffel 10 [16 Folgen]), Grey’s Anatomy (Staffel 1-16) und Filme wie Stirb Langsam, die Planet der Affen Filme und Braveheart.

Außerdem wird es in Zukunft möglich sein bestimmte Account und Inhalte mit einer Kindersicherung zu belegen. Wodurch sichergestellt werden kann, dass Disney+ auch weiterhin altersgerecht genutzt werden kann.

Wie schaut die Zukunft von Disney+ aus?

Mit Star widmet sich Disney+ einem Kritikpunkt, der seit dem Start des Streaming-Service immer wieder aufgekommen ist. Nämlich, dass der neue Service eher an ein junges Publikum gerichtet ist und zu wenig Auswahl bietet. Obwohl unlängst Serien wie WandaVision und Mandalorian Staffel 2 für Begeisterung sorgten und viele weitere Marvel Serien für das Jahr 2021 angekündigt sind, wird Star die Auswahl an Filmen und Serien deutlich anheben. Außerdem bietet Star die Möglichkeit für Disney in Zukunft auch exklusive eigene Inhalte zu bieten, die nicht von einer Altersgrenze zurückgehalten werden. Einer Daredevil-Serie oder einem Disney+ exklusiven Deadpool-Film würde so zum Beispiel nichts im Weg stehen.

