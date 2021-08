Death Stranding 2 – Norman Reedus spricht über “Verhandlungen”

Death Stranding erschien 2019, dass letzte Spiel unter der Leitung von Hideo Kojima. - (C) Kojima Productions

Norman Reedus kennt man aus The Walking Dead, in seiner Rolle als Darryl Dixon und aus Death Stranding. Kürzlich teilte er einem brasilianischen Reporter mit, dass er glaubt, es sei ein “zweites Death Stranding”, es befindet sich laut ihm in Verhandlungen.

Wie IGN Brasilien berichtet könnte es bald große Neuigkeiten für Death Stranding-Fans geben, obwohl noch nichts offiziell bestätigt wurde. Es ist auch nicht ganz klar ob es sich tatsächlich um ein Death Stranding 2 handelt, oder auf die Director’s Cut-Version, die im September 2021 veröffentlicht werden soll.

Death Stranding 2: So steht es um das Spiel

Im Rahmen eines The Walking Dead-Interviews sagte Reedus, der den Protagonisten Sam Bridges Porter im ersten Death Stranding-Titel spielte:

“Ich glaube, dass wir ein zweites Death Stranding machen werden.”

Er gab sogar an, dass es gerade Verhandlungen zu einem Sequel gebe.

Sequel oder Director’s Cut? Derzeit ist nicht klar worauf sich Norman Reedus bezogen hat. Immerhin bietet die Director’s Cut-Version von Death Stranding neue Missionen. Das Spiel erscheint am 24. September 2021. Es kann auch durchaus möglich sein, dass sich Hideo Kojima mit mehreren Publishern in Verhandlungen für eine tatsächliche Fortsetzung befindet und der Schauspieler sich darauf bezogen hat.

Es gibt aber auch Gerüchte über ein Horror-Spiel von Kojima Productions, dass exklusiv für Xbox erscheinen soll.

Death Stranding 2 ist derzeit nur ein Gerücht. Es gibt keine Bestätigung seitens des Entwicklers Kojima Productions.