Death Stranding: Director’s Cut – Neue Missionen und Verbesserungen

Death Stranding: Director's Cut (C) Kojima Production

Die Veröffentlichung von Hideo Kojima’s Death Stranding war zu seiner Zeit sehr kontroverse und mir Vorurteilen gepaart. Daher waren viele nun an den ersten offiziellen Bildern des Director’s Cut interessiert, da dieser einige Verbesserungen verspricht. Während der diesjährigen Opening Night Live, im Rahmen der Gamescom 2021, wurde ein neunminütiger Trailer zum Postapokalyptischen Action-Adventure gezeigt.

Im Trailer selbst wurden folgende Verbesserungen gezeigt auf die sich PlayStation 5-Besitzer freuen dürfen:

Verbesserte Kampffertigkeiten;

Ranking-System für alle kompetitiven Spieler bei dem es spezielle Spieleraufgaben gibt;

Erweiterte Geschichte mit zusätzlichen Missionen und neuen Arealen;

Zusätzliche Waffen, Fahrzeuge, Minispiele und Gegner;

Wiederholbare Endgegner-Kämpfe;

Fahrrampen, neue Stunt-Möglichkeiten und eine Rennstrecke;

weiterentwickelte Stiefel mit Schubdüsen;

ein Frachtkatapult für eure Fracht;

ein unterstützender ‚Kumpel-Bot‘ der euch auch zum Ziel trägt;

Exklusive Verbesserungen für PS5

Darüber hinaus gibt es einige technische Verbesserungen, die speziell für die PlayStation 5-Konsolen ausgerichtet sind. Haptisches Feedback des DualSense-Controllers wird ebenso unterstützt wie die Widerstände der adaptiven Trigger. 3D-Sounds und schnellere Ladegeschwindigkeiten, dank der eingebauten SSD.

Priorisiert ihr eher die Leistung in einem Spiel, dann habt ihr die Möglichkeit eine hochskalierte 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS zu erreichen. Für alle anderen die eher auf Qualität setzen, bekommen eine native Auflösung von 4K, mit Ultra-Breitbild und HDR. Alle Besitzer der PlayStation 4-Version von Death Stranding müssen nur zehn Euro drauf zahlen, damit sie ihr Spiel upgraden.

Rennstrecken-Modus, Rampen-Tricks und zusätzliche Musik

Durch das Rennstrecken-Update erhalten Spieler eine einzigartige Aktivität geboten, die man sich so in Death Stranding nicht vorstellen konnte. Im Racing-Modus könnt ihr euch an Zeitrennen ausprobieren, bei dem euch verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Darüber hinaus könnt ihr verschiedene Tricks ausführen wenn ihr von den Rampen springt und erhaltet eine breitere Kollektion an abspielbarer Musik.

Bei der Veröffentlichung der Death-Stranding-Standard-Version im Jahr 2019 haben viele Menschen dem Spiel den Rücken gekehrt. Wenige empfanden viel Freude daran Pakete durch unwegsames Gelände zu transportieren und Gefahr zu laufen auf Gegner zu treffen. Auch wenn die grundlegenden Mechaniken bleiben, könnten gerade diese Fans auf ihre Kosten kommen da viele Veränderungen nervige oder langweilige Passagen erleichtern.

Death Stranding: Director’s Cut erscheint am 24. September für PlayStation 5.