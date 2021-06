Gerücht: Xbox und Hideo Kojima machen gemeinsam ein neues Spiel

Death Stranding erschien 2019, dass letzte Spiel unter der Leitung von Hideo Kojima. - (C) Kojima Productions

Kojima Productions hat bei der E3 2021 gefehlt. Wahrscheinlich ist das man nichts anzukündigen hatte, weil man noch nicht soweit war. Kojima-Fans können es trotzdem kaum erwarten, um vom Metal Gear-Mastermind ein neues Spiel zu sehen. Ein neues Gerücht macht die Runde, dass Xbox und Hideo Kojima gemeinsam etwas unternehmen, wie wir schon einmal berichteten.

Laut Jeff Grubb von GamesBeat, der während des GamesBeat Decides-Podcasts am Freitag geteilt wurde, arbeitet Kojima derzeit daran, eine Partnerschaft mit Xbox für ein vom Unternehmen veröffentlichtes Spiel aufzubauen.

Der Deal soll noch nicht abgeschlossen sein und es werden derzeit noch einige letzte Details ausgearbeitet. Laut Grubb soll Kojima schon bald unterschreiben. Und in Kürze werden wir wohl weitere Details auch von offizieller Seite erhalten, wenn daran etwas dran ist.

Arbeiten Kojima Productions und Xbox an einem Cloud-Spiel?

Jeff Grubb bringt auch Kim Swift (Portal, Left 4 Dead) ins Gespräch. Der neue „Senior Director of Cloud Gaming“ soll gemeinsam mit Kojima Productions das neue Spiel erschaffen.

Während Grubb die Idee, dass Kojima mit Xbox an einem Cloud-Spiel arbeiten wird, nicht weiter ausbaut, hat Kojima zuvor über die Möglichkeit gesprochen. Im Jahr 2019 erwähnte er, dass Spiele „innerhalb der nächsten Jahre“ auf Streaming-Dienste übergehen werden. Darüber hinaus sagte er, dass er „sehr an dem neuen Format interessiert ist“ und dass „das ist, was [er] übernehmen möchte“. Das würde die Geschichte zusammenbringen, wenn sie denn stimmt.

Das nächste Spiel von Kojima Productions befindet sic noch in einer frühen Produktionsphase. Spiele mit Hinblick auf Cloud-Gaming auf der Xbox Series X/S sind wohl noch Jahre von einem Release entfernt. Angesichts der Leaks rund um das Kojima-Projekt würde es aber nicht überraschen, wenn der Xbox-Deal tatsächlich zustande käme.

Jeff Grubb hatte durchaus seine Treffer in der letzten Zeit, vor allem vor der E3 2021. Seine Aussagen in den Podcasts trafen alle zu. Auch der Release-Termin von Starfield.

Das nächste Spiel von Hideo Kojima und seinen Studio Kojima Productions befindet sich derzeit in der Entwicklung.