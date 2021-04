Hideo Kojimas nächstes Spiel könnte Xbox exklusiv werden

Kojima Productions - © Kojima Productions

Sony hat kürzlich ein brandneues Survival-Horror-Spiel namens Abandoned vorgestellt. Diese soll später in diesem Jahr erscheinen und ein Exklusivtitel für die PlayStation 5 werden. Für die Entwicklung von Abandoned sind die Blue Box Game Studios verantwortlich. Dabei handelt es sich um ein fotorealistisches Spiel, bei dem Spieler lebend aus dem Wald entkommen müssen. Kurz nach seiner Enthüllung kamen Gerüchte auf, dass das Spiel tatsächlich ein geheimes Hideo Kojima-Projekt sei.

Obwohl es sich bei Abandoned um kein Hideo Kojima-Spiel handelt, können sich Fans seiner Werken bald auf etwas freuen. Laut Branchenkenner Jeff Grubb befindet sich Kojima in Gesprächen mit Xbox, damit das Unternehmen das nächste Spiel von Kojima Productions veröffentlichen kann. Dies wäre eine große Sache, da Kojima in erster Linie für die Entwicklung von PlayStation Titeln bekannt ist. Was zuletzt auch bei Death Stranding im Jahr 2019 der Fall war.

Grubb stellte klar, dass er nicht weiß, ob der Deal zwischen Kojima und Xbox abgeschlossen ist.

Doch dürfte es sich um einen wesentlichen Bestandteil der Strategie von Xbox handeln um japanische Entwickler zu bekommen. Grubb wies auch darauf hin, dass Xbox-Chef Phil Spencer in der Vergangenheit eine Kojima Productions-Zusammenarbeit angedeutet hat.Was das nächste Spiel von Kojima Productions ist, bleibt abzuwarten. Kojima selbst hat geteasert, dass sein nächstes Spiel ein Horrorspiel sein wird. Man könnte annehmen, dass Kojima Productions versuchen wird, das gecancelte Silent Hill Projekt zu verwirklichen. Doch in welche Richtung es gehen wird weiß zur Zeit nur Kojima selbst. Der Erfolg von PT zeigt jedoch das jedes Horror Spiel von Kojima Productions ein Hit werden könnte

Wenn es nach dem Art Director von Kojima Productions, Yoji Shinkawa, geht soll das nächste Spiel jedoch schon „ziemlich bald“ veröffentlicht werden. Es wird gemunkelt, dass Xbox noch diesen Monat einen besonderen Event für die Bekanntgabe abhalten wird.

Es gibt allerdings ein wahrscheinlicheres Datum für die Enthüllung

Microsoft wird auf der E3 2021 seine neuesten Spiele vorstellen die zur Zeit dort in Entwicklung sind. Natürlich dürfen auch Weltpremieren-Trailer und große Enthüllungen nicht fehlen. Und was würde die Spielewelt mehr Anheizen als die Ankündigung, dass das nächste Kojima Spiel ein exklusiver Xbox Titel wird. Doch bis die offizielle Ankündigung erfolgt, sollten die Fans ihre Erwartungen in Zaum halten.