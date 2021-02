E3 2021 soll als digitale Show geplant sein

Es scheint so, dass die Electronic Entertainment Expo im Jahr 2021 nicht auf wie gewohnt auf dem Programm steht. Die Veranstaltung, auch als E3 bekannt, zielt darauf ab, sich dieses Jahr als digitale Show neu zu erfinden, um auch während der Pandemie stattzufinden.

Die Gaming Expo gibt es schon seit Jahrzehnten, um kommende Spiele und Spieltechnologien zu enthüllen. Ursprünglich nur für Branchenkenner gedacht, öffnete die E3 2017 seine Türen für die Öffentlichkeit. Drei Jahre später, 2020, wurde sie aufgrund des Coronavirus abgesagt. Nachdem es nicht gelungen war, eine Show zum Laufen zu bringen, verpflichtete sich die ESA, für Juni 2021 eine neue Art von Show auf die Beine zu stellen.

Ein neuer Bericht zeigt die bevorstehenden Vorschläge zur Ermöglichung der ESA-Version 2021 von der E3. Anstatt in einem Kongresszentrum stattzufinden, läuft die Show über drei Tage im Live-Stream-Format. Einige der Highlights sind zweistündige Keynote-Sessions von Partnern, eine Preisverleihung und eine Preview-Nacht. In der Woche zuvor wird es auch Ankündigungen sowie Demos für verschiedene Spieleplattformen geben.

VGC: ESA is planning a digital E3 for 2021

„The ESA’s intention is to hold multiple two-hour keynote sessions from games partners, an awards show, a June 14 preview night and other smaller streams from game publishers, influencers and media partners.“https://t.co/NGzKiCjiqN pic.twitter.com/swrf3upuqc

— Nibel (@Nibellion) February 8, 2021