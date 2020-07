Dark Souls 3 als Ego-Shooter? Dieser Mod lässt Fans kalt

Dark Souls 3 als Ego-Shooter? Nun kann man das wirklich einmal ausprobieren, mithilfe von gleich zwei Mods. Einer dreht das RPG-Spiel in die First-Person-Ansicht und der andere fügt moderne Schusswaffen hinzu, sodass man gut gegen ausgehungerte Hunde oder Skelette gerüstet ist, die einem in den Weg kommen.

Der First-Person-Switch ist Teil dieses Challenge Mods-Pakets von Modder ZullieTheWitch. Hier werden eine Reihe von Modifikatoren für Beleuchtung, Geschwindigkeit und Souls hinzugefügt, sodass man neben der First-Person-Ansicht die Gesamtschwierigkeit erhöhen können. Der andere Mod ist Modern Firearm von Forsakensilver, der alle Armbrüste in verschiedene Arten von FPS-Klassiker wie Maschinengewehr, Scharfschützengewehr und AK-47 verwandelt. Setzt man beide Mods zusammen erhaltet man ein Call of Souls oder Doom Souls, wie immer man es nennen möchte.

Eine solche Änderung ist jedoch mit Kosten und Mühen verbunden. Man kann die Schießanimation nicht beenden, was bedeutet, dass man möglicherweise völlig neu kalibrieren muss, wie man sich nähert, und das Schießen erfordert immer noch Ausdauer, sodass man nicht wie Rambo durchmarschieren kann. Der Schöpfer des Modern Firearm-Mods warnt davor, dass die Waffen nicht ausgeglichen sind. Erwarte dir also kein neues Battlefield.

ZullieTheWitch wies tatsächlich auf die Paarung auf Twitter hin und teilte ein Video der beiden Mods in Aktion zusammen. Wenn man ein erfahrener, Dark Souls 3-Spieler ist, ist die Unfähigkeit, schnell auszuweichen, ein wenig ängstlich, wenn man sieht, dass diese Angriffe direkt auf einem zukommen. Der Twitter-Beitrag lässt einem einige Sekunden diesen „Augenschmaus“ ansehen.

— Zullie (@ZullieTheWitch) July 7, 2020