Daredevil Videospiel? “Leider nein”, heißt es von Marvel

Dank eines Twitter-Austauschs zwischen dem Synchronsprecher Troy Baker und Marvels Bill Rosemann* kamen Gerüchte auf, dass ein Daredevil Videospiel für Konsolen der nächsten Generation in der Entwicklung sei. Unglücklicherweise für Fans des Mannes ohne Angst wurde dieses Gerücht inzwischen von Rosemann selbst bestritten.

Rosemann ging auf Twitter und bestätigte, dass sich derzeit kein Daredevil Videospiel in der aktiven Entwicklung befindet. Er sagte jedoch, dass er und Troy Baker einen “gemeinsamen Wunsch” haben, ein Videospiel zum Marvel-Helden zu entwickeln. Dies könnte bedeuten, dass irgendwann ein Videospiel auf den Markt kommt, obwohl die Fans nicht erwarten sollten, bald etwas zu sehen.

Insomniacs Spider-Man-PS4-Spiel enthielt eine Reihe von Daredevil-Referenzen, die dem Feuer zweifellos Treibstoff hinzufügten, und scheint darauf hinzudeuten, dass es ein Interesse gibt, den Charakter in Videospielform zu sehen. Wenn Daredevil kein eigenes Videospiel bekommt, könnte er vielleicht trotzdem in einem anderen Marvel-Spiel auftauchen.

From the office of Nelson & Murdock: While Bill greatly admires the Man Without Fear, there is no Daredevil game in development. Bill’s tweet to @TroyBakerVA was an acknowledgment of their shared desire about creating said game & he apologizes for any confusion his tweet created. pic.twitter.com/tFI2LiqquD

— Bill Rosemann (@BillRosemann) May 17, 2020