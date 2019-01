Marvel’s Spider-Man, von Insomniac entwickelt, ist noch kein halbes Jahr am Markt, aber durchaus ein Erfolg. Kein Wunder also wenn über eine Fortsetzung gesprochen wird.

Es sieht also so aus, als ob die Vor-Produktion von Spider-Man 2 bereits begonnen hat. Bryan Intihar von Insomniac, er war Creative Director beim ersten Teil, brachte kürzlich einen Tweet und drückte damit seine „Nervosität“ aus.

Few things are more nerve-wracking than sharing your first story draft to others. pic.twitter.com/w0SX1GGqXe

— Bryan Intihar (@bryanintihar) 25. Januar 2019