Cyberpunk 2077: Weitere Release-Verschiebung wird ausgeschlossen!

Slightly Mad Studios drückt aufs Gaspedal und versucht eine Brücke zwischen Rennsimulation und Arcade Race zu bauen. Ob dies geglückt ist, oder wir komplett in die Eisen treten, erzählen wir euch in unserem Review zu Project Cars 3. I feel the need, the need for speed. -Maverick Erinnert sich noch jemand an die Test Drive…