Der Release von Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 war alles andere als rosig. Es war ein Desaster! Nicht nur für den Aktienkurs von CD Projekt. Im PlayStation Store kam es sogar soweit, dass das Spiel zurückgerufen wurde und erst ein halbes Jahr später wieder verfügbar war. Einzig die PC-Version und auf den Next-Gen-Konsolen war es eingeschränkt “spielbar”. Nun, 3 Jahre später, ist es das Spiel, dass wir eigentlich erwartet hätten. Der “echte Release” ist nahe: Am 5. Dezember wird eine Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Was bekommst du in der Ultimate Edition? Alle Updates für Cyberpunk 2077 sind drin, einschließlich des riesigen 2.0-Updates und digitaler Belohnungen aus dem “My Rewards”-Programm. Der Preis wird nicht offiziell genannt, aber Gerüchten zufolge könnte es für 59,99 Euro im Handel erhältlich sein – die erste physische Veröffentlichung für Konsolen der aktuellen Generation.

Seit dem Verkaufsstart im Oktober hat sich Cyberpunk 2077 25 Millionen Mal verkauft und wurde durch kostenlose Patches um neue Inhalte erweitert, was den Entwickler fast 41 Millionen US-Dollar kostete. Das neueste Update, Phantom Liberty, bringt den neuen Bezirk Dogtown, frische Quests, Charaktere, Waffen und Aktivitäten ins Spiel. Es war ein Hit in der ersten Verkaufswoche und erhielt viel Lob von Kritikern. Nicht umsonst ist die Erweiterung auch für die The Game Awards 2023 nominiert.

Worum geht es in Cyberpunk 2077?

Im Action-Rollenspiel von CD Projekt Red tauchst du in Night City ein, eine futuristische Metropole im Jahr 2077, geprägt von High-Tech und gewaltigen sozialen Unterschieden. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem Söldner auf der Suche nach Ruhm und einem lebensverändernden Implantat. Die Stadt pulsiert vor Lebensenergie und bietet unzählige Möglichkeiten, von Verbrechen bis zur High-Tech-Welt der Megakonzerne. Doch hinter den strahlenden Lichtern lauert eine düstere Seite: Machtkämpfe, Korruption und technologische Manipulation. Deine Entscheidungen formen die Geschichte, während du dich durch politische Intrigen und persönliche Herausforderungen kämpfst, um dein Schicksal in dieser gefährlichen Stadt zu gestalten.

Cyberpunk 2077 erschien bisher für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One – die Ultimate Edition wird es jedoch nur für die Next-Gen geben.