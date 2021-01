Cyberpunk 2077 Mod in Borderlands Optik

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

PC Spiele und Mods gehören zusammen wie Sommer und Sonne. Wenn es an einem Sommertag schön Sonnig ist, freut es die meisten. So gibt es für viele Videospiele auf PCs auch ganz eigene Mods. Immer auf eine individuelle Player-Base abgezielt. Es ist also keine Überraschung, dass für ein Game von der Größe von Cyberpunk, es auch schon einige Mods gibt. Während Einer die 3rd Person Perspektive erlaubt, gibt es natürlich einen für komplette Nacktheit und nun hat Cyberpunk 2077 einen Mod für Borderlands Optik.

Der Borderlands Optik Mod für Cyberpunk 2077 sieht gut aus

Völlig unabhängig davon ob man eines der beiden Spiele nicht so mochte, muss man objektiv wohl sagen, dass der Mod gar nicht so schlecht aussieht. Der Welt von Cyberpunk 2077 „steht“ die Optik von Borderlands. Der Mod mit dem Namen „Borderlandfy 2077“ wurde vom User Salmo kreiert und ist Online zu finden. Während das original Spiel derzeit grafisch eher kritisiert wird, scheinen Modder einen Spaß daran gefunden zu haben, mehr aus dem Game raus zu holen. Viele der derzeit kursierenden Mods, zeigen mehr Potenzial in Cyberpunk 2077 als das eigentliche Game selbst.

Nutzt ihr einen Mod in Cyberpunk 2077 wie den Borderlands Optik Mod? Oder reizt euch viel mehr die 3rd Person perspektive? Es gibt Spieler die nie einen solchen Mod in ihren Games nutzen wollen oder würden. Aber seit Jahrzehnten zeigen Programmierer der ganzen Welt, was sie mit ihren geliebten Spielen alles anzustellen wissen. Was war euer lieblings Mod und für welches Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare.