Ohne Bugs? – Cyberpunk 2077 kommt 2023 als GOTY-Edition

Schafft das CD Projekt überhaupt?

Cyberpunk 2077 Fakten

Entwickler:

CD-Projekt-RED Publisher:

Bandai-Namco Genre:

Rollenspiel Release:

19/11/2020

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Cyberpunk 2077

2 Jahre zurück: Cyberpunk 2077 erschien am 10. Dezember 2020, nun scheint eine GOTY-Edition in Planung zu sein (“Game of the Year”). Der Hype war groß. Immerhin handelte es sich um den Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt, ein Spiel das viele Menschen lieben. Die ersten Tests trudeln ein: viele sprechen vom “neuen Meisterwerk” der polnischen Videospieleschmiede. Und dann die Ernüchterung: das Spiel war komplett kaputt, auf PS4 und Xbox One kaum spielbar. Fast alle Fachkritiker testeten die Next-Gen-Editionen. Auch wir.

Wie die Geschichte weiter ging, wisst ihr sicher alle noch: Cyberpunk 2077 wurde aus dem PlayStation Store genommen (und kam mit Warnschild später wieder zurück). Eigentlich etwas, was zuvor noch nie passiert ist. Zumindest kann ich mich an keinen Top-Titel erinnern. Kein AAA-Videospiel hat dieses Schicksal jemals erleiden müssen. Und auch der Aktienkurs von CD Projekt ging in den Keller. Monate, sogar Jahre dauerte es, bis das Spiel endlich das ist, wie es sich Spieler vorstellten. Heute erfährt Cyberpunk 2077 positive Rezessionen der Spieler, auf PC und Konsolen. Und verdient sich regelrecht eine “Game of the Year”-Edition (“GOTY”).

WERBUNG

Cyberpunk 2077: Game of the Year-Edition soll 2023 erscheinen

CD Projekt Red ist von Cyberpunk 2077 noch immer überzeugt und hat geliefert, auch wenn es länger dauerte. Adam Kicinski, Co-CEO und Präsident von CD Projekt Red enthüllte gegenüber Investoren in Warschau (Polen), dass sie Pläne haben, eine Game of the Year-Edition für Cyberpunk 2077 herauszubringen. Sobald der DLC “Phantom Liberty” erschienen ist. Dazu gibt es noch kein konkretes Datum, sondern das vage Release-Fenster “2023”. Außerdem soll das Action-Rollenspiel mit “V” in der Hauptrolle ein “wesentliches Update” erhalten – darauf wurde nicht näher eingegangen. Erst dann ist Cyberpunk 2077 für die GOTY-Edition bereit.

“Das ist die natürliche Ordnung der Dinge”, erklärte Kicinski den Investoren. “So war es auch bei The Witcher, das nach beiden Erweiterungen endlich als Game of the Year Edition erschienen ist und seitdem so auf dem Markt ist. Dasselbe ist auch in diesem Fall zu erwarten.”

Die falsche Bezeichnung

Eigentlich ist “Game of the Year” die falsche Bezeichnung, für diese geplante Edition des Action-Rollenspiels von CD Projekt Red. Wie wäre es stattdessen mit “Definitive Edition”. Immerhin werden 3 Jahre nach Release des Spiels vergangen sein, wenn diese Edition tatsächlich erscheint. Es ist noch nicht einmal gewiss, ob dies tatsächlich so lange dauern wird. Wer sagt das es nicht zu weiteren Release-Verschiebungen des kommenden Story-DLC “Phantom Liberty” kommen wird?

Cyberpunk 2077 bekommt eine Fortsetzung

CD Projekt Red hat viele Titel in Arbeit, neben einer ganzen neuen The Witcher-Trilogie auch eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077. Im Gegensatz zum ersten Spiel wird es jedoch ein reiner Next-Gen-Titel, also nicht mehr für PS4 oder Xbox One erscheinen. Und wer rechnen mag: wahrscheinlich wird es eher, dass dieses Spiel zum Ende der aktuellen Konsolen-Generation (irgendwann zwischen 2026 und 2028) erscheinen wird. Immerhin hat CD Projekt Red noch nicht einmal die Vorproduktion gestartet.

Manchmal wäre es mir lieber, wenn CD Projekt seine Projekte mehr unter Verschluss hält, wie Rockstar. Dann gibt es zwar etliche Gerüchte mehr im Internet, aber weniger Ankündigungen für die Ankündigungen.

Cyberpunk 2077 ist für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erhältlich.