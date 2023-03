Counter-Strike 2 hat anscheinend brandneue Anti-Cheat-Software

Der geschlossene Test von Counter-Strike 2 ist bereits voll im Gange, auch wenn das kostenlose Taktik-Shooter-Spiel von Valve erst hochoffiziell im Sommer 2023 erscheinen soll. Erste Spieldateien des Spieltests deuten darauf hin, dass CS2 möglicherweise eine grundlegende Funktion von Genre-Rivalen Valorant übernimmt. Sollten sich Betrüger im Match befinden, wird sofort abgebrochen.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) wird zu Counter-Strike 2 (CS2). Neben einer neuen Engine und Änderungen an Waffen, Skins und Maps wird anscheinend auch das “VAC” überarbeitet.

Dateien im Zusammenhang mit dem aktuellen CS2-Limited-Test deuten an, dass die von Valve patentierte Anti-Cheating-Software (VAC) einige grundlegende Änderungen erfährt. Im Quellcode des eingeschränkten Spieltests findet sich “VAC Live”. Diese Codezeilen verraten, welche Textmeldungen Spieler erhalten, sobald sich ein Betrüger im Spiel befindet.

Die erste Nachricht heißt einfach “Cheater Detected”, also “Cheater gefunden”. Die zweite Nachricht besagt, dass “Dieses Match wurde von VAC Live abgebrochen”.

Aquarius auf Twitter schreibt: “Es sieht so aus, als ob eine Art neuer Anti-Cheat-Maßnahme namens ‘VAC Live’ für Counter-Strike 2 in Arbeit ist.”

Looks like some sort of new anti-cheat measure is in the works for Counter-Strike 2 called "VAC Live".

If a cheater gets detected during a match, the match will be cancelled! pic.twitter.com/PQY88sBlMl

— Aquarius (@aquaismissing) March 23, 2023