League of Legends: Neuer Supporter Champion Milio enthüllt

Nach langer Wartezeit wissen wir nun endlich mehr über den neuesten League of Legends Champion Milio.

League of Legends neuer Champion Milio (c) Riot Games

League of Legends hat den nächsten Champion enthüllt, der bald in der Kluft der Beschwörer ankommen wird. Der heißt Milio, die schützende Flamme. Bei dem handelt es sich um einen Champion auf den einige Fans schon lange Zeit gewartet haben.

Milio ist nämlich ein neuer Supporter. Genauer gesagt ein Verzauberer. Von der Klasse gibt es zwar so einige in League of Legends, bisher waren die aber alle weiblich. Oder ein Baum. Ivern ist aber auch mehr Jungler als Support. Auf jeden Fall wird Milio der erste männliche Support Verzauberer in der Kluft werden. Das dürfte einen Teil der Fanbase von League of Legends sehr freuen, immerhin warten viele schon seit Jahren auf einen männlichen Verzauberer Champion

WERBUNG

Was wir bis jetzt über Milio wissen

Was kann der Neuling? Auf jeden Fall spielt er gerne mit Feuer. Im Gegensatz zum Champion Annie, verwendet der neue League of Legends Champion Milio das Feuer allerdings nicht um Schaden auszuteilen, sondern um seine Mitspieler zu unterstützen. Das war aber auch schon alles was wir über seine Fähigkeiten wissen, denn was genau er kann, ist noch nicht offiziell von Riot Games bekannt gegeben worden. Nachdem er aber ein Verzauberer wird, können wir davon ausgehen, dass seine Fähigkeiten vermutlich einerseits seine Mitspieler buffen und andererseits auch einiges an CC aufweisen werden.

Was wir aber dafür wissen ist wie er aussieht und wo er herkommt. Und zwar ist Milio ein Junge der aus der Dschungelregion Ixtal kommt. Dort hat er das Feueraxiom gelernt. Er ist also quasi ein Feuerbändiger. Nur hat er, anstatt seine Flammen für Gewalt einzusetzen, gelernt andere mit seinen Flammen zu heilen. Dazu erschafft er kleine Flammenwesen, die er “Fuemigos” nennt. Fuemigo setzt sich aus den spanischen Wörtern “fuego” für Feuer, und “amigo” für Freund zusammen. Also quasi Feuerfreunde.

Mit denen reist der Junge durch ganz Ixtal und erlebt auf seinem Weg nach Ixaocan (Die Hauptstadt von Ixtal) so einige Abenteuer, über die er auch in seinen Briefen berichtet. Die Briefe, und die genaue Geschichte von Milio könnt ihr auf der Website von League of Legends nachlesen.

Wann genau Milio in die Kluft der Berschwörer kommt wissen wir zwar noch nicht, aber vermutlich wird er noch im März erscheinen. Das würde heißen, dass er gut 5 Monate nach dem Release des letzten Champions K’Sante erscheinen würde. Nach einem holprigen Start in die 13 Saison am Anfang des Jahres, ist Milio also der erste neue Champion der Saison. Was Champions angeht war 2022 ein interessantes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Ob Riot aus ihren Fehlern lernen kann, wird sich dann zeigen, wenn Milio am PBE erscheint.

League of Legends ist für Windows PC und macOS verfügbar.