League of Legends: Riot Games entschuldigt sich nach enttäuschendem Cinematic

Nachdem das neue Cinematic zur Saison 2023 negativ bei Spielern angekommen ist, entschuldigt sich Riot Games bei ihren Spielern

Seit 2018 ist es bei Riot Games Tradition, dass zu jeder neuen Saison ein Video erscheint. Nachdem „Der Ruf“, das Cinematic das am Anfang der Saison 2022 erschienen ist, bei den Fans ja wirklich gut angekommen ist, waren die Erwartungen für den diesjährigen Saisonstart auch, logischerweise, ziemlich hoch. Umso enttäuschender ist es das das neue League of Legends Cinematic für die Saison 2023 sehr weit am Ziel vorbeigeschossen ist.

Am Rande der Unendlichkeit – gerade so das Mindeste

Am Rande der Unendlichkeit, heißt das neue Cinematic für die Saison 2023. Letztes Jahr war das Cinematic gefüllt mit Champions, die gegeneinander antreten, und für Interessierte hat es einiges an neuen Einblicken in die Hintergrundgeschichte von League of Legends gegeben. Dieses mal gibt’s einen Schmetterling, der über die Kluft der Beschwörer fliegt und einen Erzähler. Da macht es irgendwie Sinn, dass Spieler, die sich auf ein spannendes neues Video gefreut haben, enttäuscht sind. Die einzigen die davon anscheinend überrascht sind, sind Riot Games selbst.

League of Legends: Riot gesteht Fehler beim Cinematic ein?

Die haben jetzt nämlich ein offizielles Statement auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet, in dem sie auf das negative Feedback eingehen wollen. Unter anderem schreibt der Entwickler hier:

“Dieses Jahr gab es unvorhergesehene Umstände, weshalb wir beschlossen haben einen anderen Zugang zum Saison 2023 Video zu finden. Trotzdem haben wir geglaubt, das dieser auch das Universum von League und den Kampfgeist der Spieler darstellen könnte und den Start der neuen Saison feiert.

Aber wir haben euer Feedback gehört und wir sehen ein, dass Am Rande der Unendlichkeit das Ziel verfehlt hat und nicht an die Trailer voller Champions und Action herankommt, die ihr erwartet habt.”

Ob Riot ihr eigenes Statement ernst nimmt oder nicht, wird sich noch zeigen. Die Community zeigt sich auf jeden Fall skeptisch. Immerhin ist das nicht das erste Mal, dass Riot Games ihre Spieler mit fragwürdigen Entscheidungen konfrontiert.

Weg von League of Legends?

Spekulationen, dass Riot Games sich nach und nach von League of Legends wegbewegen und den Fokus mehr auf ihre anderen Games wie Valorant und Wild Rift legen will, gibt es ja schon länger. Mit dem Start der neuen Saison sehen sich aber viele jetzt in dieser Hinsicht bestätigt. Denn Valorant hat auch ein Cinematic erhalten. Wenn man die vergleicht, erkennt man schon wo diese Annahme herkommt. Aber am besten ihr schaut euch beide selbst an, das Cinematic von League of Legends findet ihr oben, und dass von Valorant gibts hier

Neue Saison – Neues Glück?

So oder so, die neue Saison von League of Legends ist gestartet und es hat sich einiges verändert. Alle die also perfekt in die neue Saison starten wollen, sollten sich auf jeden Fall auch diesen Artikel anschauen.

League of Legends ist für Windows PC und macOS verfügbar.