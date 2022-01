Chris Hemsworth dreht für ,,Extraction 2″ Szenen in Wien

Chris Hemsworth als Thor in Avengers: Endgame - (C) Marvel

Wer an Chris Hemsworth denkt, der denkt vermutlich auch den Marvels Gott des Donners. Als Thor hat der australische Schauspieler schon so manche außerirdische Bedrohung mit seinem mächtigen Hammer Mjölnir bekämpft. Anderen springt vielleicht hingegen der Netflix Actionfilm Extraction ins Gedächtnis, mit dem er vor kurzem eine Rekord nach dem anderen brach.

Doch niemand denkt wahrscheinlich an Österreichs Hauptstadt Wien, wenn einer von Hollywoods bekanntesten Actionhelden erwähnt wird. Dennoch treffen der muskelbepackte Star und die verschlafene Donaumetropole demnächst aufeinander. Denn für Dreharbeiten für Extraction 2, soll vom 31. Jänner bis zum 14. Februar der 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt herhalten.

Eltern bekommen Geld, damit Chris Hemsworth ihnen keine Angst macht

Während der Zeit der Dreharbeiten, sollen dabei im Bereich der Donauplatte ein Kindergarten, als auch diverse Geschäfte geschlossen bleiben. Das hat den Grund, weil das Sequel des Netflix-Hits zahlreiche Explosionen und pyrotechnische Effekte verspricht. Denn so sollen den Kindern des Kindergartens der Anblick von Gewalt und Filmblut erspart bleiben, weshalb die Produktionsfirma den Anrainern laut Falter finanzielle Kompensation versprochen hat.

Wenn Chris Hemsworth also blutendend und von Explosionen gezeichnet durch ,,Transdanubien” rennt, dürfen Eltern und Kinder für etwas Geld zuhause bleiben. Ob die Wiener Donaustadt eine genau so spannende Kulisse abgibt wie seinerzeit Mumbai, (Extraction) muss sich erst zeigen. Sicher ist aber fast schon, dass sich Actionfans und Wien-Liebhaber auf etwas großes freuen können.

Mehr von Marvel und Netflix:

Extraction war einer einer der erfolgreichsten Filme, die Netflix jemals produziert hat. Dadurch schaffte er es auch auf unserer Liste der 7 Eigenproduktion, die man auf der Streamingplattform unbedingt gesehen haben muss. Chris Hemsworth ist dabei sicherlich auch ein ausschlaggebender Faktor gewesen.

Der australische Actionstar ist indes in diesem Jahr noch bei einem weiteren lang erwarteten Marvel-Film dabei. Nämlich beim nunmehr vierten Teil seiner Reihe: Thor 4: Love and Thunder. Besonders hierbei ist, dass diesmal Jane Foster (Natalie Portman) zur namensgebenden Göttin des Donnerst aufsteigt. Doch auch der Anführer der Guardians of the Galaxy – Star Lord (Chris Pratt) ist zu erwarten.