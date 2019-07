Share on Facebook

Es lässt sich leicht argumentieren, dass Thor: Ragnarok „aus den 1980er Jahren“, der ästhetische Mix aus Hulk- und Thor-Geschichten, einer der besten Superheldenfilme der Neuzeit ist. Zu den Kritiken gehört, dass Regisseur Taika Waititi dem Film seine ganz persönliche Note verlieh, um eine humorvollere Wendung zu geben. Jetzt scheint Waititi für den vierten Film zurückzukehren.

Zumindest berichtet The Hollywood Reporter, dass Waititi von seinen früheren Verpflichtungen befreit wurde und daher Zeit hat, einen neuen Thor-Film zu drehen. Während der Neuseeländer zuvor an einer westlichen Adaption des Manga Akira mit Live-Action beteiligt war, scheint der Film nun im Fluss zu sein, was ihm die Möglichkeit gibt, andere Projekte zu verfolgen und möglicherweise nach Akira zurückzukehren.

Marvel hat nicht viel unternommen, um seine Pläne für weitere Marvel Cinematic Universe-Filme nach der Veröffentlichung von Spider-Man: Far From Home in diesem Monat detailliert darzulegen.

Mal sehen wie es im MCU nach Avengers: Endgame und dem aktuell in den Kinos befindlichen Spider-Man weitergeht. Immerhin ist die Phase 3 damit abgeschloßen.