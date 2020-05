Extraction: Ist der Film bald der meistgesehenste auf Netflix?

Los Gatos, USA – Wie es aussieht könnte der aktuell rund vier Wochen auf Netflix existierende Film “The Rake: Extraction” einige Rekorde einstellen. Er zählt nämlich nicht nur im deutschsprachigen Raum aktuell zu den am meisten gesehenen Filmen auf Netflix.

Seit 24. April gibt es “The Rake: Extraction” auf Netflix. Seitdem schießen die Zuseherzahlen steil in die Höhe. In Österreich ist der Film aktuell (6. Mai) auf Platz 9 der meistaufgerufenen Filme. In Deutschland ist er ebenfalls unter den Top 10 und immer wieder sogar auf Platz 1. Der neuste Streifen mit Chris Hemsworth könnte allerdings noch ganz andere Meilensteine erreichen.

Denn wie Netflix auf Twitter berichtet, könnte “Extraction” in den ersten vier Wochen bereits Aufrufe von 90 Millionen Haushalten erzielen und könnte somit bald zum am meisten angesehenen Film auf der Streamingplattform werden. Der Erfolg ist schon jetzt so groß und so beeindruckend für Netflix, dass bereits ein zweiter Teil angekündigt wurde. Ob es sich dabei allerdings um ein Sequel oder eine Prequel handelt ist bislang noch nicht geklärt.

Tyler Rake is kicking ass.

EXTRACTION is well on its way to becoming the biggest-ever film premiere on Netflix — with a projected 90 million households getting in on the action in the first 4 weeks.

