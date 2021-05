Call of Duty: Warzone – Spieler beheben Fehler der Freundesliste mit Trick

Man muss sich eben zu helfen wissen! Trick 17 funktioniert auch bei dem Problem der Freundesliste von Call of Duty: Warzone.

Die Freundesliste in Call of Duty: Warzone ist weg? Trick 17 bis 19 helfen dir dabei! - (C) Raven Software, Activision - Bildmontage: DailyGame

Das Wichtigste in Kürze Deine Freundesliste wird in Warzone nicht angezeigt?

Hast du Freunde? Dann helfen dir diese 3 Tricks!

Call of Duty: Warzone bekommt noch 2021 eine "echte" PS5- und Xbox Series X/S-Version