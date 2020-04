Call of Duty: Modern Warfare – Wann startet Season 3?

COD: Modern Warfare

Call of Duty: Die zweite Staffel von Modern Warfare endet am 7. April nach sechs Wochen neuer Inhaltsaktualisierungen. Seit dem Start am 12. Februar hat die zweite Staffel von Modern Warfare eine Reihe neuer Ergänzungen zu Infinity Wards äußerst populärem First Person-Shooter gebracht.

Zum Auftakt der klassischen Karte Rust wurden neben neuen Karten für Gunfight und Ground War auch einige neue Spielmodi eingeführt. Diese Ergänzungen wurden durch einen neuen Battle Pass ergänzt, der das beliebte Grau 5.56 Sturmgewehr und Operator Ghost einführte.

Warzone ist zwar kein offizieller Teil der zweiten Staffel, aber ohne Zweifel die größte Erweiterung von Modern Warfare. Der lang erwartete und (bereits vorher) durchgesickerte Battle Royale startete schließlich am 10. März und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gut aufgenommen. Einzig die Hacker/Cheater in den letzten Tagen machen das Spielen für viele zum Verzweiflungsakt.

Was erwartet uns in Staffel 3?

Was in Staffel 3 kommen wird, muss noch enthüllt werden, obwohl es einige Lecks in seinem Inhalt gegeben hat, wie zum Beispiel einen neuen Duo-Modus für Warzone. Weitere Lecks sind Backlot, eine weitere klassische Call of Duty-Karte sowie das SKS-Scharfschützen-Gewehr, die Renetti-Pistole und ein Paar Operatoren namens Alex und Ronin.

Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare kann jetzt auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gespielt werden.