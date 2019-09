Borderlands 3 ist der der beste PC-Marktstart, den Gearbox je gesehen hat

Borderlands 3 - (C) Gearbox

Borderlands 3 von Gearbox Software ist unterwegs und trotz Leistungsproblemen sehr gut. Es führte die physischen Verkaufscharts des UKIE an und setzte sich gegen Konkurrenten wie Gears 5 durch. Die Resonanz war ziemlich hoch. Und trotz der Exklusivität der PC-Version für den Epic Games Store hat Gearbox bereits einen neuen Rekord aufgestellt.

Laut CEO Randy Pitchford via Twitter ist die maximale Anzahl gleichzeitiger Spieler am Starttag doppelt so hoch wie die maximale Anzahl gleichzeitiger Spieler für Borderlands 2. In einem Follow-up-Tweet stellte er fest, dass dies die „besten Zahlen für Gearbox sind“. “Ein kurzer Blick auf SteamCharts zeigt, dass die Höchstzahl der gleichzeitigen Borderlands 2-Spieler 123.596 erreichte.

Wenn Borderlands 3 also doppelt so hoch ist, würde das die Summe auf ungefähr 247.000 bringen (und die Zahlen steigen erst). Nicht schlecht, vor allem angesichts der Kontroverse über den Deal mit dem Epic Games Store. Die eigentliche Frage ist nun, ob dieser Erfolg wiederholt oder sogar übertroffen wird, wenn das Spiel im April 2020 endlich auf Steam erscheint. Wir müssen warten.