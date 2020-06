Battlefield 3 Remaster soll in Arbeit sein (Leak)

Battlefield 3 erschien 2011 für PC, PS3 und Xbox 360

Ein YouTuber, der zuvor Battlefield-Spiele erfolgreich durchsickern lies, behauptet, ein Remaster von Battlefield 3 aus dem Jahr 2011 sei in Arbeit.

In ihrem Video (das mittlerweile von YouTube gelöscht wurde) behauptet Daqari, dass der Remaster zusammen mit einem „neuen Battlefield-Spiel“ veröffentlicht wird, wobei Vergleiche zwischen der Veröffentlichung des Remakes „Call of Duty 4: Modern Warfare“ und „Infinite Warfare“ gezogen werden.

Battlefield 3 Remaster mit sämtlichen DLCs?

Der Remaster enthält alle Inhalte, die beim Start im Spiel enthalten sind, sowie alle vorhandenen DLCs wie Close Quarters und Back to Kharkan. Neben den offensichtlichen visuellen und technologischen Verbesserungen wird der Remaster angeblich auch neue Skins enthalten, die als Mikrotransaktionen erhältlich sind, um sie besser an die jüngsten Battlefield-Spiele anzupassen. Überraschenderweise erwähnt Daqari keine Konsolen der aktuellen Generation als Startplattformen für den Remaster, sondern nur PC, Xbox Series X und PlayStation 5.

Der Leaker war bereits in der Vergangenheit äußerst erfolgreich. So konnte die Existenz von Battlefield 1 erfolgreich vorab mitgeteilt werden, einschließlich des Namens, der Einstellung, des flexiblen Ansatzes für die historische Genauigkeit und spezifischer Multiplayer-Karten. Ein paar Jahre später gelang das abermals mit Battlefield 5. Die Einstellung für den Zweiten Weltkrieg wurde richtig vorausgesagt. Trotzdem ist es keine verifizierte Quelle und man sollte dem Ganzen mit einem Augenzwinkern begegnen. Es kann auch sein, dass das nächste Battlefield-Spiel einfach an BF3 angelehnt ist, anstatt ein vollständiger Remaster zu werden.

Wann erfahren wir weitere Informationen?

Die Besonderheit ihres Leaks überzeugt mich davon, dass sie Insider-Zugriff auf DICE oder EA haben, und die Tatsache, dass sie nur vier Videos im Abstand von Jahren haben, lässt mich glauben, dass sie dies aus Liebe zur Serie tun und nicht nur Aufmerksamkeit im Internet haben möchten, durch die Verbreitung gefälschter Gerüchte.

*Scrolls and sees Battlefield 3 Remaster Rumour pic.twitter.com/4tXKP4EMWX — Jamie Moran (@JamieMoranUK) June 11, 2020

Battlefield 6 wird 2021 erscheinen, wie unlängst bekannt wurde. Vielleicht erscheint das BF3 Remaster gleichzeitig.

Wenn wir jemals von einem Battlefield 3 Remaster hören, wird der wahrscheinlichste Zeitpunkt dafür bei EA Play sein, das am 18. Juni um stattfinden soll. Also in einer Woche wissen wir vielleicht schon mehr!