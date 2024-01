Baldurs Gate 3: Xbox-Nutzer wegen Sex-Szene gebannt

Ein Xbox-User wurde von Microsoft für ein Jahr lang gesperrt, weil er Gameplaymaterial aus Baldurs Gate 3 auf die Xbox-Server hochgeladen hatte. Drei Clips zeigten dabei Sex-Szenen, die aufgrund der strengen Xbox-Strike-Politik als anstoßend gewertet wurden, woraufhin der Spieler für 365 Tage suspendiert wurde.

Xbox Series X und S ermöglichen nämlich das Feature, Spieleclips zu speichern, wo sie teilweise automatisch auf die Server hochzuladen werden. Hierbei können sowohl nur wenige Sekunden oder auch ganze Minuten aufgezeichnet werden. Dies kann dabei automatisch und auch manuell passieren, nachdem die Clips gespeichert wurden. Die erste Variante scheint für einen Reddit-Nutzer jedoch zum Problem geworden zu sein.

“Baldurs Gate 3”-Spieler in Gefahr

So zeigte der Reddit-Nutzer Daddy-Vegas auf der Formusplattform einen Screenshot, den er auf seiner Xbox aufgenommen hatte. Darauf war zu erkennen, dass sein Account für ein ganzes Jahr gebannt ist, weil er anstößige Inhalte in das Xbox-Netzwerk hochlud. So habe Daddy-Vegas drei separate Clips von Sex-Szenen in Baldurs Gate 3 aufgenommen, die daraufhin auch automatisch in das Xbox-Netzwerk geladen wurden. Ob es sich dabei auch um die berüchtigte Bären-Szene handelt, ist indes nicht bekannt.