Apex Legends: PS5- und Xbox Series X-Version quasi um die Ecke!

Apex Legends - (C) Respawn / EA

Bereits letzte Woche hat Respawn Entertainment, der Entwickler von Apex Legends und Schöpfer der Titanfall-Serie, ein Update für PS5 und Xbox Series X/S angeteasert. Obwohl Details knapp waren, wird das Upgrade für die aktuelle Konsolen-Generation wohl bessere Grafik und Performance bringen. Allerdings wissen wir nicht, wann es erscheinen wird. Aber auch dazu gibt es neue Erkenntnisse.

Dank einer ESRB-Bewertung wissen wir, dass das Upgrade “näher” ist, als angenommen. ESRB hat kürzlich die PS5-Version von Apex Legends bewertet, was nicht passiert wäre, wenn Respawn nichts zum Einreichen gehabt hätte.

An der Altersbewertung selbst ändert sich gegenüber den vorherigen Versionen des Battle Royale-Shooters wenig: Blutspritzeffekte, realistische Schüsse und große Explosionen sorgen weiterhin für eine “T”-Bewertung, also für Teenager (USA). ESRB merkt auch an, dass man beim “finishen”, also bei geschwächten Gegnern, die Möglichkeit besteht diese mit “einem Messer zu erstechen oder mit Fäusten niederzuschlagen”. Was auch angemerkt wird, dass man “Charaktere mit Stromschlägen töten kann”. Würden wir das Spiel nicht kennen, wären das klassische Spoiler.

Wann erscheint die PS5/Xbox Series X-Version von Apex Legends?

Die ESRB-Bewertung gibt uns Aufschluss, dass es nicht mehr weit weg sein kann, aber keinen konkreten Termin. Eine ähnliche Alterseinstufung wird es wohl auch bald für die Xbox Series X/S geben und dann fehlt eigentlich nur noch die offizielle Ankündigung von Respawn Entertainment selbst. Erst vor wenigen Wochen wurde eine PS5-Version des Battle Royale-Shooters im PlayStation Network (PSN) gefunden!

Apex Legends ist für Windows PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität spielt man den Titel auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wer sich bald eine Fortsetzung im Titanfall-Universum, dank des Erfolgs von Apex Legends erhofft hat, der wird enttäuscht. Respawn Entertainment arbeitet derzeit an gleich drei neuen Star Wars-Spielen. Eines davon ist Jedi: Fallen Order 2, dass noch 2022 erscheinen soll.