Among Us Patch behebt Fehler in Mobile Version

Among Us Title (c) Innersloth

Auch wenn Among Us noch immer ungebrochen Millionen von Spielern anzieht um sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, in dem Spiel rund um Lug und Trug. So hat das Game in letzter Zeit ein paar Performance Probleme gezeigt. Mit einem Patch für Among Us will InnerSloth besonders die Fehler in der Mobilen Version beheben, aber auch generell Bugs fixen.

Among Us Patch behebt Mobile Performance Probleme

InnerSloth hat mit Among Us ein wirkliches Glanzstück hingelegt. Trotz der großer Erfolge in den Game Charts die aktuell alle Rekorde brechen, ist die Spielerschaft im Game rund um Mord, Lug und Trug noch immer konstant. Jetzt zeigt sich das Spiel von seiner besten Seite aber wenn so viele Menschen spielen, werden auch kleinere Probleme sichtbar.

In den neuesten Patchnotes von InnerSloth werden diese aber klar Adressiert. Der Patch für Among Us soll einige Probleme der Mobile Version beheben, aber auch generelle Performance Probleme ausmerzen. Wie zum Beispiel, dass Lobbys versehentlich überfüllt wurden, nur um dann folglich alle Spieler wieder zu kicken. Der Patch ist bereits live und sollte auf allen Geräten zum Download stehen.

Ob wir mit einem Mobile Patch in Among Us in näherer Zukunft auch eine weitere Map erhalten ist fraglich, jedoch nicht auszuschließen.