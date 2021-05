Die erfolgreichsten Android Spiele der Welt

PUBG Mobile - (C) Tencent

Auch wenn die selbsternannte Gamer Elite der Konsolen und PC Master Race gerne die Nase rümpfen über Mobile Games, so kann man nicht abstreiten wie groß dieser Markt ist. Unzählige Spieler zocken nicht nur auf den High-End Geräten sondern auch auf ihren Smartphones. Die Milliarden die im Mobile Gaming Markt stecken sind schier unglaublich. Und es gibt dort ganz klare Spitzenreiter. Auf Android Geräten sind das hier die erfolgreichsten Spiele der Welt:

Free to Play Adroid Puzzle Spiele: GardenScapes & HomeScapes

Aus dem Hause Playrix kommen gleich mehrere erfolgreiche Titel. Township und Fishdom zum Beispiel. Jedoch die erfolgreichste Serie sind die „Scapes“ Spiele. Die beiden Vorreiter: GardenScapes und HomeScapes. Diese Free to Play Puzzle Games sind auf Android Geräten bereits jeweils über 300 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das macht für die beiden Games zusammen schon über 600 Millionen. Und sie haben durchaus einen guten Hook um am Gratis Erlebnis dran zu bleiben.

Löse Puzzles um deinen Garten oder deine Villa neu zu dekorieren und auszubauen. So einfach es auch klingt so empfänglich ist der Belohnungseffekt für Spieler. Lasst euch jedoch nicht von falschen Werbespots täuschen.

Der schnellste Igel der Android Spiele: Sonic Dash

Dass Sonic erfolgreich ist, steht außer Frage. Der berühmte blaue Igel, das Maskottchen der Firma SEGA, konnte schon Jahrzehnte die Gamer begeistern. Der einzige Sprung den er auf Konsolen nie richtig schaffte, waren die 3D Lauf-Level. Diese waren auf Konsolen weit nicht so beliebt wie die klassischen 2D Level. In den Downloads der Android Spiele, zeigt sich aber Sonic Dash mit über 350 Millionen Downloads unglaublich stark.

Zum klassischen Sonic Lauf Game braucht man nicht viel sagen. Der blaue Held begeistert auch auf den Smartphones die Millionen. Sonic Dash zeigt dass auf Smartphones die 3D Variante wesentlich beliebter ist als auf der Konsole.

Das Imperium der wütenden Vögel: Angry Birds Franchise

An dieser Stelle muss man die Games als Franchise sehen. Angry Birds von Rovio hat mittlerweile über 20 Games und diverse Spinoffs releast. Die Downloadzahlen dieser Android Games zusammen geht vermutlich in die Milliarden. Denn rechnet man nur die zwei stärksten Vertreter zusammen, landet man schon bei knappen 600 Millionen Downloads. Die wütenden explodierenden Vögel sind von Android Smartphones fast nicht weg zu denken und die Zahlen bestätigen es.

Schleudere wütende brüllende Vögel auf Konstrukte die zerstört werden müssen. Und dann gibt es das auch noch als Star Wars Variante? Das perfekte Klo-Geh-Spiel. Man kann ganz kur ein Level oder zwei beenden und ein anderes Mal weiter machen.

Der preisgekrönte Hit: Among Us

Der Wolf im Schafspelz, der Verräter unter uns, das Game rund um Lug und Trug hat bereits mehrere große Preise in der Gaming Industrie abgeräumt. Aktuell warten Spieler gespannt auf die Konsolen Version von Among Us, und diese soll kommen. Auf dem PC ist es bereits ein gewaltiger Erfolg. Bei den Android Games schlägt es aktuell mit über 480 Millionen Downloads zu buche und es werden stetig mehr. Innersloth hat hier ein simplistisches Meisterwerk hingelegt.

Zusammen auf einem defekten Raumschiff dass droht zu explodieren arbeiten Alle Spieler an der Rettung. Alle? Nein, ein Verräter sabotiert die Arbeit und geht dabei über Leichen. In „Beratungs Runden“ gilt es dann möglichst den Verdacht auf jemand ganz anderen zu lenken.

Eines der Ur Android Spiele: Candy Crush Saga

Es gibt ein Meme von einem Mann der die Zivilisation verlässt um einsam in den Bergen des Himalaya zu leben. Als ihn eine Taube erreicht, hat diese eine Botschaft am Fuß. Eine Anfrage für Candy Crush Saga. Es ist eines der wohl bekanntesten und beliebtesten Handy Spiele für Android und iOS gleicher maßen. Kaum ein Smartphone Display oder Tablett dieser Welt hat die Süßigkeiten noch nicht gesehen. Und es scheint nie unter zu gehen.

Puzzlen und Reihen von mindestens 3 gleichen Süßigkeiten bilden und sich durch verschiedene Level arbeiten. Was Anfangs ganz einfach scheint, wird zunehmend schwerer. Mit Hindernissen, besonderen Steinen und auch Spezialattacken für die Spieler.

Android Spiele zum wild wischen: Fruit Ninja

Wenn man jemand auf dem Smartphone wild umher wischen sah, dann weil entweder das Display sich gerade aufgehängt hatte, oder es ist viel wahrscheinlicher dass diese Person Fruit Ninja spielt. Mit über 500 Millionen Downloads ist es eines der erfolgreichsten Android Spiele der Welt. Fliegende Früchte müssen mit dem Finger durch gesäbelt werden. Dabei muss man Bomben vermeiden und auf Combos achten. Viel kniffeliger als man anfangs glaubt.

Fruit Ninja fand auf den Smart Devices einen solch gigantischen Erfolg, dass es auch als VR Game für Konsolen und den PC erschien. Wobei man hier die Früchte in virtual 3D Umgebung mit gleich 2 Schwertern zerschneiden kann. Wer geschickt ist, kann eine Ananas mit dem einen Schwert aufspießen und mit dem Anderen durchtrennen.

Android Clan Games: Clash of Clans

Es gibt nur wenige Android Spiele die so viel Zeit und Geld in sich verschlungen haben wie Clash of Clans. Das Aufbauspiel mit Tower Defense Elementen ist in seinem Gameplay einfach sehr umfangreich. Die Ausbaumöglichkeiten nehmen fast kein Ende und es gibt eigentlich nahezu immer etwas zu verbessern, dass wiederum sehr viel Zeit dauert und Ressourcen kostet. Allerdings der Clan ist es, der die Spieler engagiert hält.

Baut man hier einen starken Clan auf, siegt man nämlich in der Gemeinschaft. Und dieser Gedanke macht das Spielerlebnis noch viel schöner. Noch besser ist es dann, wenn man seine Freunde begeistern kann und der Clan nur aus bekannten Namen besteht. Mit über 500 Millionen Downloads ist es eindeutig eines der erfolgreichsten Android Spiele der Welt.

Eines der erfolgreichsten Game Franchises: Pokémon GO

Pokémon ist eines der erfolgreichsten Game Franchises der Geschichte. Das gilt nicht nur für Android Spiele. Pokémon ist ein Gigant. Mit Pokémon GO ist dem Unternehmen in Zusammenarbeit mit Niantic allerdings ein wahrer Geniestreich gelungen. Nicht nur war es in kürzester Zeit auf Millionen Smartphones vertreten, sondern die Menschen sammelten sich in Scharen auf den Straßen und in Parks. Auf der Jagd nach Pokémon. Auch heute noch sind diese Gruppen zu entdecken.

Mit mittlerweile über einer Milliarde Downloads reißt der Erfolg dieses Spiels einfach nicht ab. Obwohl es ursprünglich mit dem Augmented Reality Feature Spieler locken wollte, ist es der gute alte Pokémon suchen, finden, fangen und fighten Aspekt der wahre Erfolg des Spiels. Eines der größten Android Spiele der Welt.

PUBG Mobile der Battle Royale Shooter der Android Spiele

Das Battle Royale Game Player Unknown Battle Grounds, oder kurz PUBG, gilt als eines der Games welche Battle Royale losgetreten hatten. Als einer der Vorreiter in diesem Genre. Mittlerweile sind Battle Royale Spiele ein eigenes, gut gefülltes, Genre. PUBG Mobile wurde 2018 nachgereicht. Ein paar Monate nach dem offiziellen Game Release. Konnte sich damit auch gleich eine starke Spieler Base sichern und bis heute über eine Milliarde Downloads. Und das gilt jetzt nur für Spiele im Android Markt.

PUBG Mobile hält sich noch immer stark an der Spitze der aktuell top gespielten Games weltweit. Das macht es nicht nur in Downloadzahlen zu einem der erfolgreichsten Spiele, sondern auch was die aktive Spieler Statistik angeht. Große Triple A Titel wie Call of Duty Mobile schaffen zum Beispiel aktuell gerade mal 300 Millionen Downloads.

Android Spiele die keine mehr sind: Fortnite

Leider ist es mit dem aktuellen Rechtsstreit rund um Epic Games und die Mobile Game Stores alles Andere als leicht. Im Google Play Store ebenso wie im Apple App Store ist das Spiel nicht mehr zu finden. Über Umwege kann man es teilweise noch Downloaden und auf diversen Smartphones zum Laufen bekommen. Allerdings ist Fortnite derzeit leider gebannt von Seiten der Store Betreiber.

Aus diesem Grund lassen sich zu Fortnite leider keine exakten Downloadzahlen ermitteln. Was schade ist, jedoch ist der Erfolg dieses Spiels einfach nicht abzustreiten. Ob auf dem PC, der Konsole oder als es noch als eines der Android und iOS Spiele verfügbar war. Fortnite ist mittlerweile einer der größten Namen in der Gaming Industrie. Während es die einen hassen, wird es von Milliarden gefeiert.

Der Android Spiele Markt ist wichtig

Auch wenn diese Mobile Games natürlich grafisch oder auch von den Möglichkeiten in Sachen Gameplay mit den Konsolen oder PCs niemals mithalten können, so darf man diesen Markt nie unterschätzen. Wie viele Spieler mittlerweile über das Smartphone erreicht werden können, zeigen diese unglaublichen Zahlen in denen sich diese Spiele derzeit bewegen.

Als Spiele Entwickler ist man daher fast verpflichtet immer ein Auge auf Android und iOS Spiele zu haben. Wenn man wirklich auf dem Markt etwas erreichen will und Verkäufe maximieren, ist man fast gezwungen auch ein Mobile Game zu erschaffen. Wenn sich das Original Game nicht auf die Smartphones runter reduzieren lässt, tut also jedes Studio gut Ding daran, eine Abwandlung für das Smartphone zu entwickeln.

Hier steckt ein wahres Milliarden Geschäft. Wenn man in Betracht zieht, wie groß solche Dinge wie Angry Birds, Candy Crush oder Clash of Clans geworden sind. Obwohl dies Free to Play Spiele für Android sind. Diese Studios sind mehrere Milliarden Dollar schwer geworden mit diesen „gratis Games“.