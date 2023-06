Neues Harry Potter-Spiel “Die Magie erwacht” wurde veröffentlicht

Warner Bros. Games und NetEase veröffentlichen "Harry Potter: Die Magie erwacht" im App Store für iPhone- und Android-Geräte.

Tauche ein in Hogwarts und meistere Zaubererduelle in “Harry Potter: Die Magie erwacht”. In Zusammenarbeit von Warner Bros. Games und NetEase Games entstand der neueste Titel von Portkey Games, der Spielmarke, die sich auf die Erstellung von Videospiel- und mobilen Erlebnissen in der Zaubererwelt konzentriert. Mit Harry Potter: Die Magie erwacht wirst du selbst zum Protagonisten deines eigenen Abenteuers auf.

“Mit dem weltweiten Start von Harry Potter: Die Magie erwacht erweitern wir gemeinsam mit NetEase die Zaubererwelt für Handynutzer auf der ganzen Welt”, so David Haddad, Vorsitzender von Warner Bros. Games. Das Spiel, das bereits in China erfolgreich ist, begeistert durch seinen einzigartigen Grafikstil und fesselndes Game-Design.

Harry Potter: Die Magie erwacht – Was ist das für ein Spiel?

Du tauchst in die zauberhafte Welt von Hogwarts ein und erlebst strategisches Rollenspiel (RPG) in Form eines kostenlosen Sammelkarten- (CCG) und Massen-Mehrspieler-Online-Spiels (MMO). Du kannst Zaubererduelle bestreiten, die Magie beherrschen und einzigartige Strategien entwickeln.

In welcher Zeitlinie des Harry Potter-Universums spielt es? Zehn Jahre nach der Schlacht von Hogwarts erlebst du die Höhepunkte deiner Zaubererausbildung und triffst auf vertraute Gesichter der Originalserie sowie eine Vielzahl neuer Charaktere. Während du Fortschritte machst, erlernst du Zauber, die in Form von Karten ausgeführt werden können. Diese Karten ermöglichen es dir, einzigartige Kombinationen zu entdecken und auf deiner Zaubererreise immer schwierigere Herausforderungen zu meistern.

Features von “Harry Potter: Die Magie erwacht”:

Der Alltag eines Hogwartsschülers: Erlebe die Magie von Hogwarts mit der Personalisierung deines Charakters, dem Erhalt deines eigenen Zauberstabs und der Teilnahme an Kursen wie Zauberkunst, Verteidigung gegen die dunklen Künste und Pflege magischer Geschöpfe. Jedes Fach bietet eigene Minispiele, Ziele und Belohnungen.

Das Zauberbuch füllen: Nutze mehr als 70 einzigartige Zauber und Beschwörungen, um deine eigenen Decks in den Kategorien Schaden, Kontrolle, Unterstützung und Verteidigung zu erstellen. Passe deinen Spielstil an und rüste dich mit Echos und Gefährtenkarten aus, um besondere Schübe für Statistiken und Fähigkeiten zu erhalten.

Eine fesselnde Massen-Mehrspieler-Welt: Tritt einem Gesellschaftsclub bei, beteilige dich an speziellen Aktivitäten wie der Pflege eines Dracheneis oder Bosskämpfen und treffe andere Hexen und Zauberer in der Winkelgasse. Lade Freunde zum Rhythmus-Minispiel im Tanzclub ein und besuche gemeinsam Unterrichtsstunden.

Neue Geschichte: Erlebe eine fesselnde Geschichte aus der Zaubererwelt mit neuen Charakteren und vertrauten Gesichtern. In jedem Hogwartsschuljahr wartet ein neuer Handlungsbogen und unterschiedliche Abenteuer auf dich.

Duellierclub: Fordere andere Spieler:innen zu Echtzeit-Zauberduellen heraus und erkämpfe dir einen Platz auf den Bestenlisten. Entscheide dich für 1-gegen-1 oder 2-gegen-2 Duelle oder wähle besondere Modi mit Zeitbegrenzung.

Verbotener Wald: Stelle dich alleine oder im Mehrspieler-Koop-Modus den Herausforderungen des Verbotenen Waldes. Bezwing immer schwierigere Gegner und erhalte bessere Belohnungen, während du exklusive Geschichten und magische Kreaturen wie Zentauren, Acromantulas und Einhörner entdeckst.

Harry Potter: Die Magie erwacht ist ab heute im App Store für iPhone und bei Google Play für Android-Geräte kostenlos erhältlich!

Quelle: Pressemitteilung