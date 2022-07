Star Wars: Hunters erneut verschoben!

Schlechte Nachrichten: der Nintendo Switch, iOS– und Android-Titel Star Wars: Hunters wurde laut dem Entwickler Zynga erneut verschoben. Dies Mal auf das Jahr 2023.

Die Versprechungen des Entwicklers

Der Entwickler verspricht, dass unermüdlich gearbeitet wird um deren Vision von Star Wars: Hunters umzusetzen. Der Battle-Arena Titel soll nämlich für viele Jahre mit der Konkurrenz mithalten können. Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, muss der Titel abermals verschoben werden. Es ist ihnen bewusst, dass viele Fans und Spieler enttäuscht über diese Verschiebung sind, aber dadurch soll die bestmöglichste Titel entstehen können. Natürlich freut man sich auf das Feedback der Spieler des Softlaunch des Star Wars Titels, um diesen kontinuierlich noch besser machen zu können.

Was erwartet uns in Star Wars: Hunters?

Der Titel soll zwischen der Zeit des Aufbaus der neuen Republik nach Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star Wars: Das Erwachen der Macht spielen. In der Star Wars Titel muss ein Team aus verschiedenen Charakteren zusammengestellt werden. Also eine bunte Truppe aus skrupellosen Kopfgeldjägern, Rebellen und imperialen Sturmtruppen. Ebenso soll das plattformübergreifende Cross-Play in großzügigen Star Wars Arenen des Titels möglich sein.

Nicht der erste aktuelle Star Wars Titel der verschoben worden ist

In der Vergangenheit wurden immer wieder Videospieltitel mit Veröffentlichungsdatum angekündigt, welches dann schlussendlich nicht gehalten hat und sich die Entwicklung über Jahre (!) verzögert hat. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga war so ein Kandidat, dessen lange Wartezeit sich aber ausgezahlt hat.

Ursprünglich hätte der Star Wars Titel schon 2021 erscheinen sollen und wurde auf dieses Jahr verschoben. Nun wurde bekannt, dass der Titel erst nächstes Jahr erscheinen soll. Gut Ding braucht Weile. Hoffentlich trifft das auch in diesem Fall zu.

Weitere Neuigkeiten zu Star Wars: Hunters

Ende des letzten Jahres haben wir einen ersten Trailer von Star Wars: Hunters zu Gesicht bekommen.

Quelle: twitter.com via ZyngaStarWars