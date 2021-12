Star Wars: Hunters Gameplay-Trailer überrascht Fans

Mobile Hit im Star Wars Universum?

Zynga und Lucasfilm Games haben heute den ersten Gameplay Trailer zu Star Wars: Hunters veröffentlicht. Das Spiel ist im Star Wars Universum angesiedelt und soll kompetitive Arena Kämpfe bieten.

Ein Star Wars-Abenteuer der anderen Art

Für jene, die noch nichts von Star Wars: Hunters gehört haben an dieser Stelle ein kurzer Reminder was euch erwartet. In Viererteams treten die Spieler in Echtzeitkämpfen gegeneinander an. Als Arenen dienen klassische Star Wars Schauplätze in denen man als Kopfgeldjäger, Rebell oder Imperialer gegeneinander antritt. Der Trailer zeigt eine abwechslungsreiche Truppe von Jägern die im Sportkomplex Vespaara um Ruhm wetteifern. Ebenso sind verschiedene Wettkampfarenen im veröffentlichten Trailer zu sehen. Darüber hinaus betont der Teaser den individuellen Kampfstil jeder Kämpferklasse.

8 Mögliche Rassen für Arenakämpfe

Haben sich Rieve und J-3DI auf Lichtschwertkampf spezialisiert, zeigen Zaina und Sentinel ihre Treffsicherheit. Kopfgeldjägerin Imara Vex weiß mit ihrem umfangreichen Waffenarsenal zu überzeugen während Grozz vor körperlicher Kraft bloß so zu strotzen scheint. Wer sich mehr auf Droidika-Technologie und Erfinderreichtum verlassen möchte ist mit Slingshot und Utoonis bestens bedient.

President of Publishing bei Zynga, Bernhard Kim hatte über die Gameplay Enthüllung folgendes zu sagen:

„Die heutige Gameplay-Enthüllung gibt den Spielern einen ersten Blick auf die Jäger in Aktion und zeigt acht der dynamischen Charaktere, die zum Start verfügbar sein werden“. „Wir freuen uns bereits darauf, dass Fans nächstes Jahr in der ganzen Galaxis um Ruhm und Ehre kämpfen werden.“

Star Wars: Hunters wird kostenlos für Nintendo Switch-, Android– und iOS-Geräte erhältlich sein. Das Spiel wird plattformübergreifendes Spielen auf allen Plattformen ermöglichen.