Fortnite-Entwickler gewinnt Klage gegen Google

In einem Rechtstreit zwischen der Suchplattform Google und Epic Games, kam es zu einem Urteil zugunsten des Fortnite-Herstellers. In dem einstimmigen Urteil bestätigte eine Jury, dass Google die Monopolstellung auf Androide nutzte, um Epic Games zu schaden. Das finale Urteil kommt nach Wochen des Rechtsstreits (via IGN).

Fortnite auf Android nur durch Google

Die genauen Auswirkungen, die das Urteil auf die Beziehung zwischen den beiden Tech-Giganten haben wird, sind noch unklar. Es kann jedoch schon angemerkt werden, dass sich Google starke Eingriffe in die bisher gängige Vorgehensweise auf Android zu erwarten hat. So konnte das Unternehmen aufgrund der Monopolstellung bisher eine Steuer von jedem Entwicklerstudio verlagern, das mit Android arbeiten wollte. Darunter etwa Epic Games und das lukrative Fortnite. Der Gerichtsstreit sollte dabei bewirken, dass diese Vorgehensweisen aufgebrochen werden, damit Entwickler zukünftig die Möglichkeit haben, ihre eigenen System einzuführen, um wiederum größere Gewinnmargen zu erhalten. Epic Games CEO Tim Sweeney teilte seine Freude über das Urteil auf X/Twitter:

“Sieg über Google! Nach vier Wochen ausführlicher Gerichtsverhandlungen haben die kalifornischen Geschworenen das Google Play-Monopol in allen Punkten verurteilt. Die Arbeit des Gerichts an den Rechtsmitteln wird im Januar beginnen. Vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen aller! Kostenloses Fortnite!”

“Im Laufe des Prozesses haben wir Beweise dafür gesehen, dass Google bereit war, Milliarden von Dollar zu zahlen, um alternative App-Stores zu unterdrücken, indem es Entwickler dafür bezahlte, ihre eigenen Store-Bemühungen und Direktvertriebspläne aufzugeben, und höchst lukrative Vereinbarungen mit Geräteherstellern im Austausch für den Ausschluss konkurrierender App-Stores anbot”, hieß es weiters von Epic Games in einer Stellungnahme. Eine Vorgehensweise, die laut dem Fortnite-Hersteller bislang auch geklappt hätte. So hätten diese Deals die Googles Dominanz als einzig relevanter App-Store zementiert, da mehr als 95% aller Apps über den Play Store auf Android vertrieben werden.

Google wird das Gerichtsurteil indes versuchen anzufechten, wie Wilson White, Vice President of Government Affairs and Public Policy, in einem Statement betonte. “Android und Google Play bieten mehr Auswahl und Offenheit als jede andere große mobile Plattform. Der Prozess hat deutlich gemacht, dass wir mit Apple und seinem App Store sowie den App Stores auf Android-Geräten und Spielkonsolen in hartem Wettbewerb stehen.” , so White.