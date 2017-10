PlayStation VR: Jede Menge neuer Games in Anmarsch!

Sony veröffentlichte eine Spiele-Liste, auf welche VR-Titel wir uns zukünfit freuen dürfen.

Während in 2017 noch einige PSVR-Angebote zu bereits bekannten Titeln hinzukommen (Skyrim, Doom, Fallout 4) wird es auch noch eine Reihe an neuen Titeln geben. Jedoch auch für 2018 gibt es bereits einige Titel in der Pipeline.

Zum letzten Finanzbericht erläuterte das japanische Unternehmen das man über eine Million Playstation 4-Virtual Reality-Einheiten verkauft hat. Mal sehen wieviele es bis Ende Oktober 2018 noch werden, wenn der nächste Bericht erscheint.

PlayStation VR-Titel in 2017



Anamorphine

Ark Park

Blade And Soul: Table Arena – Ncsoft Corporation

Brain Voyagers

Bravo Team

CoolpaintVR

CubeWorks

DWVR

Doom VFR

DragonBlast VR

Dream Angling

Drunkn Bar Fight

End Space

Fishing Master

Flatline: Experience the Other Side

Ghosts in the Toybox

Gran Turismo Sport

Gunheart – Drifter Entertainment

Hex Tunnel

Hopalong: The Badlands

Justice League VR

Megaton Rainfall

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Moss

No Heroes Allowed!

Nothin’ But Net

Obduction

Pixeljunk VR: Dead Hungry

Quar Infernal Machines

RadianVR

Rec Room

Run Dorothy Run

Sculptrvr

Serious Soccer

Shooty Fruitie

Snow Fortress

Stardrone VR

Stifled

Super Amazeballs

Survios

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

The Inpatient

The Rabbit Hole

VR Apocalypse

Virtual Engagement Confronting Fear

