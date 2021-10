Minispiel aus Österreich: “Balloon Traveller” für Android erhältlich

Balloon Traveller - (C) Wuhu Games

Ein neues Minispiel aus Österreich ist für den Play Store von Android ab sofort verfügbar: Balloon Traveller. Dabei handelt es sich um ein einfaches One-Touch-Handyspiel für Android. Der Spieler steuert dabei einen Heißluftballon und versucht, so weit wie möglich zu reisen, indem er den Ballon in Gebiete mit Wind steuert.

So einfach wie sich das Spiel anhört ist es wieder auch nicht. Der Wind trägt den Ballon weiter, sodass der Spieler reisen kann. Eine solche Reise ist nicht nur aufregend, sondern auch gefährlich. Berge, Stürme, Vulkane und mehr werden jedes Ballonabenteuer sehr schnell beenden. Dabei werden die Levels immer schwieriger.

Advertisment

Die ersten 3 Levels sind kostenlos spielbar, weitere zusätzliche 9 Levels kann man in der App erwerben (0,99 Euro).

Das 2D-Design von Balloon Traveller zeigt uns handgefertigte Level in verschiedenen Umgebungen. Außerdem gibt es ein Achievement-System, indem man Bronze-, Silber- oder Goldmedaillen verdienen kann. Das Spiel ist in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Balloon Traveller: Android-Spiel aus Schwanenstadt (Oberösterreich)

Hinter dem Titel steht ein Entwickler namens Johannes, der eigentlich vom Brotberuf her Software-Entwickler ist. Wuhu-Games, so der Name des Entwicklerstudios, ist eine Freizeitbeschäftigung: Kleine Spiele, die großen Spaß machen sollen ist das Kredo dahinter.

Das Spiel kann man auf Android-Smartphones und -Tablets mittels simplen One-Touch steuern. Dabei garantieren die einfache Steuerung und ein herausforderndes Abenteuer ausreichend Abwechslung.

Balloon Traveller ist ab sofort für Android verfügbar.