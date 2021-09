Age Of Empires 4 spielen: “Öffentlicher Stresstest” vor dem Release

Im Gegensatz zur Closed Beta von Age of Empires 4 im August ist der bevorstehende "technische Stresstest" für alle Spieler kostenlos.

Age of Empires 4: Auf in die Schlacht! Die Closed Beta startet bereits am 5. August. Ein "Stresstest" folgt am 17. September. - (C) Relic Entertainment, World's Edge, Microsoft