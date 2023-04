“Zelda: Tears of the Kingdom”-Leak – Discord wird von Nintendo vorgeladen

Bilder des Artbooks von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurden auf Discord verbreitet. Nintendo findet das gar nicht lustig!

Das Artbook von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verbreitete sich auf Discord. - (C) Nintendo / Discord - Fotomontage

Nintendo geht dem Leaker nach, der Bilder des Artbooks von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verbreitet hat. Dazu wendet sich das japanische Videospiel-Unternehmen an Discord selbst, um den Benutzer ausfindig zu machen und um seine Identität festzustellen.

Die Fortsetzung von Breath of the Wild wird nächsten Monat in digitaler und physischer Form in den Handel kommen, wobei letztere auch als spezielle Collector’s Edition erhältlich ist. Diese besondere Edition enthält ein Artbook, indem Konzeptzeichnungen, Skizzen, Hintergrundinformationen und Kommentare der Entwickler enthalten sind.

Zelda: Tears of the Kingdom – Artbook-Leak bereits im Februar

Durch den Artbook-Leak wissen wir, dass zumindest ein DLC für das kommende Open World-Abenteuer von Nintendo erscheinen wird. Damals wusste noch niemand, wieso so frühzeitig ein Artbook durchsickern konnte. Zwei Monate später ist Nintendo sich des Leaks bewusst und hat einen bestimmten Discord-Nutzer ins Auge gefasst.

Am 21. Februar schickte Nintendo of America eine DMCA-Mitteilung an Discord, wie Torrentfreak.com berichtet. Die Beschwerde richtete sich gegen einen Discord-Kanal namens “Tears of the Kingdom Official Discord Server”. Die Mitteilung beschreibt sechs spezifische URLs ab, die Bilder oder Links zu Bildern “aus Nintendos urheberrechtlich geschütztem und unveröffentlichtem Artbook in Sonderausgabe für das Videospiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” enthalte. Nintendo sieht hier seine Rechte verletzt.

Discord reagierte innerhalb weniger Minuten

Es dauerte nur 8 Minuten, nachdem die Takedown-Benachrichtigung an Discord gerichtet wurde, damit der Inhalt wieder verschwunden war. Jedoch wurden die Bilder des Artwork-Buches weiter vertrieben und zwar per Direktnachrichten und Links.

Vor wenigen Tagen, am 4. April, reichten die Anwälte von Nintendo of America bei einem Bezirksgericht in Kalifornien einen Antrag auf eine DMCA-Vorladung ein.

“[Nintendo of America] beantragt die beigefügte vorgeschlagene Vorladung, die Discord Inc. anweisen würde, die Identität offenzulegen, einschließlich Name(n), Adresse(n), Telefonnummer(n) und E-Mail-Adresse(n) des Benutzers Julien#2743, der für das Posten rechtsverletzender Inhalte verantwortlich ist, die auf dem folgenden Kanal Discord-Kanal Zelda: Tears of the Kingdom erschienen sind..[..]”

Möglicherweise handelt es sich dabei um jene Person, die den Inhalt ursprünglich geleakt hat.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch. Nicht dank eines Leaks, sondern dank der Gameplay-Vorstellung, veröffentlichte ein Fan eine Map des Spiels, die ziemlich groß ausfallen dürfte. Immerhin basiert die Map auf Breath of the Wild. Trotzdem verlangt Nintendo mehr Geld für das Spiel, als für andere Switch-Spiele. Immerhin man sich sicher: Tears of the Kingdom wird die Spielewelt verändern.