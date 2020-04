Zelda: Ocarina of Time – Neue Version des Remakes zum Download bereit

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - (C) Nintendo

Retro-Traum Deluxe – Wenn dich jemand fragt: was sind die besten Zelda-Spiele, die du jemals gespielt hast? Sicherlich wirst du Ocarina of Time erwähnen, so viel ist sicher. Außer du hast den Nintendo 64-Klassiker noch nie gespielt. – CryZENx veröffentlichte nun eine neue Version des Fan-Remakes das auf der Unreal Engine 4 basiert.

Als N64-Spieler hatte man dieses Modul fix daheim: The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das dieses beeindruckende Fan-Remake von CryZENx bis jetzt überlebt hat, erstaunt. Normalerweise werden Fan-Remakes, die ohne Absprache mit dem Urheber entwickelt werden, rasch wieder abgedreht. Entweder mit freundlichen Worten oder mit einem Schreiben des Anwalts. Im neuesten Update des Fan-Remakes darf man sich auf Gameplay-Verbesserungen und neue Umgebungen freuen, die zur Erkundung freigegeben sind.

Das angeheftete Video dauert rund eine Stunde. Also holt euch eure Okarina raus und spielt “Eponas Lied”. Rauf, Links, Rechts, Rauf, Links und Rechts. Habt ihr es auch noch im Kopf?

Das Update Nummer 6 ist stolze 2,9 Gigabyte groß. Zum Download steht es auf dem Discord-Kanal von CryZENx bereit.

Kennt ihr eigentlich den schnellsten Speedrun in Ocarina of Time?

Das Original-Spiel für die Nintendo 64 hatte einiges an Glitches zu bieten. So schaffen es profisionelle Speedrunner in nur 17 Minuten. Das Intro? Nein, das ganze Spiel! Wer sich das schon immer einmal ansehen wollte, dann können wir euch diese Meldung von uns empfehlen.

Ob und wie es mit The Legend of Zelda auf der Nintendo Switch weitergeht steht derzeit noch in den Sternen. Wir wissen von Breath of the Wild 2, das 2021 erscheinen soll, aber es gibt noch weitere Titel, die möglicherweise in Arbeit sind. So wird gemunkelt, das Wind Waker HD als Remake-Titel “neu” erscheinen wird. Bis dahin gibt es jedoch einen anderen Kandidaten, den Zelda-Fans im Auge behalten sollten: Windbound. Sieht aus wie Breath of the Wild, nur mit Booten.