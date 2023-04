Zelda: Breath of the Wild Multiplayer-Mod ist so gut, dass Nintendo es verbietet

Ein Multiplayer für ein The Legend of Zelda-Spiele wäre gar nicht neu, aber Breath of the Wild gemeinsam erleben? Hört sich gut an.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - © Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

“PointCrow”, ein beliebter YouTuber, und eine engagierte Gruppe von Moddern haben einen Online-Multiplayer-Modus für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erstellt. Die Modifikation ist außerordentlich gut bei der Community angekommen. Allerdings hat Nintendo bereits Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung zu verhindern.

Zurück in der Zeit: PointCrow hatte im November 2021 jedem Mod-Team, das Multiplayer für das Spiel implementieren konnte, ein “Kopfgeld” von 10.000 US-Dollar angeboten. Bis Juli 2022 hatten die Modder AlexMangue und Sweet das Kopfgeld beansprucht und mit der Arbeit an der Mod begonnen, um schließlich lange Gameplay-Demonstrationen davon in Aktion zu veröffentlichen.

Nintendo hat etwas gegen den Breath of the Wild Multiplayer-Mod

Vor wenigen Tagen, am 4. April, wurde der Mod über den Discord-Server von PointCrow veröffentlicht. Innerhalb weniger Tage hatte Nintendo damit begonnen, Urheberrechtswarnungen gegen PointCrows Videos herauszugeben, in denen der Mod beworben wurde. PointCrow twitterte, dass die Videos noch sichtbar, aber nicht monetarisiert seien, und hoffte, dass Nintendo nachgeben würde.

PointCrow schreibt auf Twitter:

“Unglaublich enttäuscht, dass Nintendo of America beschlossen hat, meine Videos auf [The Legend of Zelda:] Breath of the Wild zu blockieren. Es ist die Liebe zur Community und die Innovation, die wir in sie einbringen, die sie am Leben erhalten und neue Menschen dazu gebracht hat, die Zelda-Serie zu lieben. Ich hoffe, sie revidieren ihre Entscheidung bald.”

Seit dem Twitter-Eintrag haben sich die Ereignisse quasi überschlagen. Die meisten Mod-Videos und sogar das Original-Video vom Juli 2022 sind verschwunden, mit der Nachricht “aufgrund eines Urheberrechtsanspruchs von Nintendo Co., Ltd”. Ein Ankündigungstrailer hat jedoch “überlebt”, der euch in bewegten Bildern zeigt, was euch in der Mod erwartet:

Mod lebt weiter

Der Multiplayer-Mod für The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist trotzdem weiterhin verfügbar, wie GamesRadar.com berichtet. Die Modifikation funktioniert über den “Wii U-Emulator Cemo” und unterstützt bis zu 32 Spieler durch eine Vielzahl an Spielmodi. Spieler können gemeinsam Hyrule erkunden und Missionen abschließen.

Die Mod selbst hat jedoch einige Einschränkungen, jedoch arbeiten die Entwickler daran, gewisse Features zu verbessern. Die Modifikation lässt sich jedoch nur mit dem Emulator am PC spielen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist jetzt für Wii U und Nintendo Switch verfügbar. Aktuell freuen sich Fans des Franchise auf Tears of the Kingdom, dass am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch erscheint.