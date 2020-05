Xbox Series X: Könnte die UE5-Demo auch auf der Microsoft-Konsole laufen?

PlayStation 5 vs Xbox Series X

Raleigh / Redmond – In der vergangenen Woche hat Epic Games die Unreal Engine 5-Engine mit der atemberaubenden “Lumen in the Land of Nanite”-Tech-Demo vorgestellt, die selbst auf der PS5-Konsole von Sony ausgeführt wurde. Die Präsentation war eine der beeindruckendsten Präsentationen der Technologie der nächsten Generation, aber die Fans bemerkten, dass in der Demo die Konsole der nächsten Generation von Microsoft, die Xbox Series X, nicht erwähnt wurde. Und so werden weder Microsoft noch Epic die Bestätigung liefern, ob die Unreal Engine 5-Demo auch auf der nächsten Xbox-Konsole läuft.

Xbox Series X: Epic Games wird die Tech-Demo nicht auf der nächsten Konsole von Microsoft zeigen

Kotaku erhielt eine E-Mail von Epic Games, in der er erklärte, dass Unreal Engine 5 und seine verschiedenen Funktionen der nächsten Generation auch auf Xbox Series X möglich sein werden, bestätigte jedoch nicht, ob die gezeigte spezifische Demo auf der neuen Konsole von Microsoft ausgeführt werden kann. “Wir führen es nicht unter XSX aus”, bekam man aus Raleigh zu hören. Microsoft würde auch nicht sagen, ob die Demo auf XSX ausgeführt werden kann oder nicht, sondern betonte, dass viele Spiele der nächsten Xbox-Konsole mit Unreal Engine erstellt werde, wie Ninja Theory’s Hellblade 2.

PS5 und Xbox Series X haben ähnliche Spezifikationen, und in vielerlei Hinsicht übertreffen die Spezifikationen der Xbox Series X die PS5. Es gibt jedoch einen entscheidenden Vorteil, den die PS5 hat, nämlich die SSD. Tim Sweeney, CEO von Epic Games, hat sogar gesagt, dass die SSD der PlayStation 5 besser ist als von aktuellen High-End-PCs, und daher war es möglich, diese spezielle Tech-Demo auszuführen. Wie Kotaku betonte, wurde die Demo möglicherweise nicht auf der Xbox Series X gezeigt, da die neue Konsole sie nicht in der gleichen Qualität wie die PS5 ausführen kann. Natürlich ist es möglich, dass Epic sich einfach dafür entschieden hat sie arbeiten mit Sony zusammen, um die Unreal Engine 5 zu diesem Zeitpunkt vorzustellen.

Microsoft sieht die Entscheidung von Epic Games (aus Raleigh) gelassen

Für das, was es wert ist, hat Aaron Greenberg von Microsoft die Unreal Engine 5 PS5-Tech-Demo kommentiert und sie als “super beeindruckend” bezeichnet. Dies bedeutet jedoch, dass die Engine auf XSX, der leistungsstärksten Konsole der Welt, noch mehr beeindruckende Inhalte produzieren wird.”

Super impressive and can only imagine what the new Unreal 5 Engine will look like on the world’s most powerful console. #XGonGiveItToYa 🙌🏻🙅🏼‍♂️🔥 https://t.co/sV3Y58Dpnf — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 13, 2020

Wie bei den meisten Konsolen-Generationen können Fans erwarten, dass Spiele auf PS5 und Xbox Series X mit geringfügigen Unterschieden ähnlich aussehen und laufen werden. Die Lücke zwischen den beiden Konsolen ist wahrscheinlich nicht so groß, und auf beiden Konsolen werden Spiele mit Unreal Engine 5 angeboten.

Die nächste Xbox-Konsole, sowie die PS5, erscheinen “Holiday 2020”. Wie wir erst kürzlich berichtet haben, könnte Microsoft den Preis der Konsole soweit senken, um Sony eines auszuwischen. Analysten gehen davon aus, dass man in Redmond einiges “aggressiver” sein wird, in puncto Preis, als bei der Xbox One zum Start 2013.