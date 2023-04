Xbox Series X/S auf dem Weg zur bestverkauften Xbox-Konsole aller Zeiten

Ein Verkaufsvergleich zwischen Xbox Series X/S und Xbox 360 zeigt, dass die aktuelle Xbox-Generation nach 28 Monaten die Nase vorne hat.

Xbox Series X Verpackung - (C) Microsoft - Bildmontage DG

Die Xbox 360 erschien im Jahr 2005 und war die Nachfolgerin der ursprünglichen Xbox-Konsole – sowie die bisher meistverkaufte Xbox-Konsole. Bis zum Release der Xbox One im Jahr 2013 verkaufte sich die Xbox 360 etwa 84 Millionen Mal. Insgesamt war die 360 die erfolgreichste Konsole von Microsoft und hat maßgeblich dazu beigetragen, den Marktanteil des Unternehmens im Konsolenbereich zu stärken. Nun zeigt sich, dass die Xbox Series X/S besser verkauft als die Xbox 360.

Warum verkauft sich die Xbox Series X/S besser? Die Kollegen von VGChartz.com veröffentlichen monatlich die globalen Verkaufsschätzungen und verglichen die erfolgreiche Xbox 360 mit der aktuellen Konsolen-Generation. Die Xbox Series X/S erschien im November 2020, während die Xbox im November bzw. Dezember 2005 veröffentlicht wurde. Das bedeutet auch, dass die Verkäufe in der Weihnachtszeit begonnen haben. VGChartz.com verglich die ersten 28 Verkaufsmonate und es zeigt sich ein interessantes Bild.

Xbox Series X/S performt stärker als Xbox 360

Bereits kurz nach Release zeigte sich, dass die neue Xbox-Generation besser performt. Der Grund liegt an der Xbox Series S, der schwächeren Variante der aktuellen Konsolen-Generation von Microsoft. Diese verkauft sich auch in Schwellenländern hervorragend und bietet dank des Xbox Game Pass durchwegs auch für kleinere Brieftaschen einen ordentlichen Einstieg ins aktuelle Gaming-Geschehen.

Aktuelle Xbox Series X/S-Verkaufszahlen: Mit Ende Februar 2023 – so die Schätzung – verkaufte Microsoft bisher 20,85 Millionen Einheiten beider Konsolen-Typen. Das sind um 3,77 Millionen Einheiten mehr, als die Xbox 360 in den ersten 28 Monaten verkaufen konnte. Der Abstand gegenüber dem Vormonat vergrößerte sich um etwas mehr als 35.000 Einheiten. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: der Abstand war bereits größer, nämlich bei annährend 5 Millionen Einheiten.

Der Grund für den Rückfall? Die Xbox Series X, die leistungsstärkere Konsole, war bisher kaum verfügbar. Gefühlt Monate nach der PlayStation 5 ist es Microsoft gelungen, die Verfügbarkeiten auszubauen. Der Abstand zwischen PS5 und Xbox Series ist auch zugunsten der Sony-Konsole in den letzten Monaten ausgefallen. Bisher konnte sich die PlayStation 5 (beide Konsolen-Typen) laut Verkaufsschätzungen 33,54 Mio. Mal verkaufen.

VGChartz.com hat übrigens noch mehr interessante Statistiken:

So überschritt die Xbox 360 erst im 34 Verkaufsmonat die 20-Millionen Marke .

. Die 30-Millionen-Marke folgte bereits im Monat 43. Jene der 40-Millionen-Marke in Monat 54.

Die Xbox 360 verkaufte insgesamt 85,73 Mio. Einheiten. Demnach muss sich die Xbox Series X/S weitere 64,87 Mio. Mal verkaufen, um die meistverkaufte Xbox-Konsole aller Zeiten zu werden.

Ausblick für dieses Jahr

Wir werden sehen wie stark die aktuelle Xbox-Generation im Jahr 2023 performen wird. Immerhin erscheinen exklusive Top-Spiele von Bethesda. Redfall kommt am 2. Mai und im Herbst folgt Starfield.

Besonders das Rollenspiel Starfield dürfte für Furore am Konsolen-Markt sorgen. Immerhin handelt es sich um die erste neue Spielmarke von Bethesda seit 25 Jahren und es kommt von den The Elder Scrolls-Machern. Das letzte Spiel dieses Franchises, Skyrim, hat sich bisher über 30 Millionen Mal verkauft (Stand 2017) und gehört zu den zwanzig meistverkauften Spielen aller Zeiten. Und erschien in zig verschiedenen Versionen seitdem.

Xbox Series X und Xbox Series S sind jetzt verfügbar.