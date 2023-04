Brandneu: Skyrim-Modder verleihen dem Spiel “neues Aussehen”

Dank eines 8K-Landschaften-Mods wirkt The Elder Scrolls V: Skyrim wie ein neues Spiel. Mods können das in die Jahre gekommene Rollenspiel aufwerten.

"Majestic Landscapes 8K-4K - Upscaled and Optimized Textures"-Mod für The Elder Scrolls V: Skyrim. - Screenshot via NexusMods.com

Obwohl The Elder Scrolls V: Skyrim schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erfreut es sich immer noch großer Beliebtheit. Einer der Gründe dafür ist die unermüdliche Arbeit der Modder-Community, die das Spiel immer wieder mit neuen Grafik-Verbesserungen auf ein neues Level heben. Nun lassen Modder den Titel, der erstmals am 11.11.2011 erschienen ist, wie ein “brandneues Spiel” aussehen.

Dank dieser Modifikationen kannst du Skyrim wie ein brandneues Spiel erleben, mit atemberaubenden Landschaften und einer noch detailreicheren Umgebung. Die Modder haben es geschafft, die bereits beeindruckende Welt von Skyrim noch lebendiger und realistischer zu gestalten. Die unermüdliche Arbeit dieser Community ist ein Beweis dafür, wie leidenschaftlich und engagiert die Skyrim-Modder noch heute sind.

WERBUNG

Skyrim war einst das “schönste Spiel” der Welt

Der Release liegt mehr als 11 Jahre zurück. Damals war Skyrim optisch beeindruckend. Nun versucht ein neuer Mod, das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen, indem er einige der Texturen auf 8K erhöht. Trotz des Alters kann das ursprüngliche Skyrim immer noch atemberaubende Landschaften und Ausblicke bieten, die Spieler in die Fantasy-Welt eintauchen lassen. Die Zeit ist jedoch nicht stehen geblieben. Die Weiterentwicklung der Gaming-Branche hat dazu geführt, dass das Spiel nicht mehr so ​​beeindruckend aussieht wie zu seiner Veröffentlichung. Doch für einige Modder ist es eine persönliche Herausforderung geworden, das Spiel auch nach all den Jahren so gut wie möglich aussehen zu lassen.

Ein Beispiel dafür, wie engagierte Modder die Grafik von The Elder Scrolls V: Skyrim verbessern, ist der Nexus Mods-Benutzer “XilaMonstrr”. Dieser Modder hat die Landschaften des Spiels durch neue und verbesserte Texturen aufpeppt.

Der Mod namens “Majestic Landscapes 8K-4K” optimiert und skaliert die Grafik auf ein sehr detailliertes und gestochen scharfes Niveau. Dieser Mod ist eine aktualisierte Version eines früheren Mods, der 2K-Texturen implementierte. Mit einer Reihe von hochgeladenen Bildern zeigt dieser Mod die vorgenommenen Unterschiede und verleiht dem 11 Jahre alten Rollenspiel ein moderneres Gewand.

Bessere Optik, dank Mods für die PC-Version

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Grafik von Skyrim zu verbessern, sollte man sich als Spieler an der veralteten Optik stoßen. Einige Mods können jedoch ältere Computerhardware überfordern.

Es ist noch unklar, ob The Elder Scrolls 6 ähnliche Popularität genießen wird wie sein Vorgänger, immerhin werden um die 20 Jahre dazwischen liegen. Es gibt kaum Informationen darüber, wann der nächste Teil der langjährigen Serie erscheinen wird, und da Bethesda derzeit stark in die Fertigstellung von Starfield investiert, könnte es noch eine Weile dauern, bis die Fans einen Vorgeschmack auf das nächste TES erhalten.

The Elder Scrolls V: Skyrim ist derzeit auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar, einschließlich PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.