Starfield hat einen neuen Releasetermin

Starfield hat endlich einen Releasetermin. Und alles deutet darauf hin, dass es diesmal sogar der letzte und finale ist.

Starfield: Willkommen bei der NASA in 300 Jahren. - (C) Bethesda

In einer perfekten Welt würden wir jetzt gerade Bethesdas neustes Sci-Fi-RPG spielen. Wir könnten uns schon jetzt als Weltraumpiraten durch die Galaxies schmuggeln. Die überraschend große Vielfalt der über 1000 unterschiedlichen Planeten bewundern. Und Starfield als Game Changer für den Game Pass betrachten. Doch das Spiel erschien nicht bereits – wie ursprünglichen geplant – am 11.11.2022 und es wurde verschoben. Jetzt hat es aber endlich einen neuen Releasetermin! Und diesmal vielleicht sogar den letzten.

In einem kurzen Entwicklervideo gab Bethesda-Chef Todd Howard bekannt, dass das Weltraumrollenspiel am 6. September 2023 erscheinen soll. Er zeigt sich erfreut darüber, das Spiel nun endlich mit einem Veröffentlichungstermin auszustatten. Howard betont dabei erneut, dass Starfield viel größer ausgefallen ist, als das Entwicklerstudio erwartet hätte.

Dass das Rollenspiel diesmal auch wirklich erscheint, ist indes tatsächlich wahrscheinlich. Neusten Meldungen nach, sei es bereits nahezu fertiggestellt und würde derzeit nur optimiert werden. Nachdem Bethesda-Spiele dafür bekannt ist von Bugs nur so zu strotzen, ist das sicherlich keine schlechte Entscheidung. Das RPG wurde dennoch seit dem ursprünglichen Release fast um ein ganzes Jahr verschoben. Eine Zeit, die die Entwickler sicherlich gut nutzen konnten.

Mehr von Starfield am 11. Juni

Im Anschluss an den kurzen Trailer versprach Todd Howard am 11. Juni noch mehr Informationen preiszugeben. In einer Art “State of Play” möchte Bethesda den Spielern mit “Starfield Direct” einen tiefen Einblick in das Spiel gewähren. Wir sollen einen Vorgeschmack darauf bekommen, warum die Entwickler von dem RPG als ein “einzigartig Erlebnis” sprechen.

Wenn das Spiel dann schlussendlich am 6. September erscheint, wird es exklusiv für Xbox-Konsolen auf den Markt kommen. Nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft ist das RPG zeitglich und vom ersten Tag an auch mit dem Game Pass spielbar. Playstation-Besitzer müssen hingegen leider leerausgehen. Denn vorerst ist keine Veröffentlichung für die Playstation-Konsolen geplant. Nach dem Verlust von Call of Duty, ist das die nächste große Enttäuschung für die PS5. Ob es die Playstation 6 besser machen kann?