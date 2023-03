Die Übernahme-Geschichte von Activision Blizzard durch Microsoft (Xbox) zieht sich seit mehr als einen Jahr. Und ein Name taucht immer wieder auf: Jim Ryan. Der PlayStation-Chef ist kein Freund der Fusion zwischen dem Call of Duty-Herausgeber und dem Konsolen-Mitbewerber Microsoft. Sonys Widerstand wird immer größer.

Die Geschichte wird immer brisanter. Es wurden offizielle Informationen über das Treffen von Microsoft, Activision und Sony vor der britischen Wettbewerbs- und Marktbehörde (CMA) veröffentlicht. Kurz zusammengefasst: Sony hat alles abgelehnt, was Microsoft angeboten hat.

Lulu Cheng Meservey, Vice President of Corporate Affairs von Activision Blizzard, hat die Position von Sony klargestellt.

Diese Frage beantwortete Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, in Brüssel (Belgien) mit seinen Worten:

Damit zeigt Meservey auf wie der PlayStation-Chef tickt, zumindest laut ihrer Darstellung und warum das japanische Unternehmen jedes Angebot und jede Zusage von Microsoft abgelehnt hat und dies auch weiterhin tun wird.

Microsoft zeigte großzügig. Der Technologie-Konzern hat einige Zugeständnisse getan, hinsichtlich des wettbewerbswidrigen Potenzials des Deals auszuräumen. So bestätigt ein aktuelles CMA-Dokument (PDF), dass Microsoft angeboten hat, Sony Call of Duty-Spiele auf seinem PlayStation Plus-Abonnementdienst “zur gleichen Zeit und für die gleiche Dauer” wie auf dem Xbox Game Pass-Dienst des ersteren anbieten zu lassen.

Wie von The Verge-Reporter Tom Warren entdeckte, schaltete Microsoft sogar Anzeigen in der “Financial Times” als auch in der “Daily Mail”. Darin behauptet Microsoft, dass Xbox mehr als 150 Millionen zusätzlichen Spielern Call of Duty anbieten möchte, sollte der 69-Milliarden-US Dollar-Deal zustande kommen.

Microsoft has placed a full-page ad in two newspapers in the UK today for its Activision Blizzard deal. "Call of Duty for 150 million more players," argues Microsoft as it pushes for its deal to be approved by UK regulators https://t.co/An7Lo465UK pic.twitter.com/PkayLYfEh8

— Tom Warren (@tomwarren) March 8, 2023