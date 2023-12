Xbox Game Pass: Alle Spiele im Dezember 2023 – Übersicht

Im letztem Monat gab es Titel wie Football Manager 2024 (für PC und Konsole), Dune: Spice Wars (Cloud und Konsole) oder auch ein “The Mountain Royals”-DLC für Age of Empires II: Definitive Edition (PC) im Xbox Game Pass. Im Dezember gibt es einige Highlights, darunter Rise of the Tomb Raider oder Far Cry 6 im Dezember 2023 für den Xbox Game Pass. Es gibt auch zwei neue Spiele für den “Game Pass Core”, der dieses Jahr neu eingeführt wurde und “Xbox Live” ersetzte.

Neue Spiele im Xbox Game Pass im Dezember 2023

01. Dezember – Remnant: From the Ashes (Cloud, Konsole und PC)

01. Dezember – Remnant II (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

01. Dezember – Spirit of the North (Cloud, Konsole und PC)

01. Dezember – SteamWorld Build (Cloud, Konsole und PC)

05. Dezember – Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

05. Dezember – Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

05. Dezember – While the Iron’s Hot (Cloud, Konsole und PC)

05. Dezember – World War Z: Aftermath (Cloud, Konsole und PC)

07. Dezember – Goat Simulator 3 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

08. Dezember – Against the Storm (PC)

12. Dezember – Tin Hearts (Cloud, Konsole und PC)

14. Dezember – Far Cry 6 (Cloud, Konsole und PC)

Bald im Game Pass Core

06. Dezember – Chivalry 2

06. Dezember – Totally Reliable Delivery Service

Updates und DLCs

01. Dezember – Teamfight Tactics: Remix Rumble

05. Dezember – Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Besuche die Vorteile-Galerie auf Xbox Series X/S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App:

01. Dezember – KartRider: Drift – Lucci Loot Pack

01. Dezember – 3 Monate Discord Nitro

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Dezember 2023

Die folgenden Spiele werden die Game Pass-Bibliothek bald verlassen. Du kennst das ja: Es ist wieder Zeit, einzusteigen und zu spielen, bevor sie verschwinden. Vergiss nicht, Deinen Mitgliedsrabatt zu nutzen, um bis zu 20% auf Spiele zu sparen!

Chained Echoes (Cloud, Konsole und PC)

Opus Magnum (PC)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Rubber Bundits (Cloud, Konsole und PC)

Sobald weitere Spiele den Xbox Game Pass hinzugefügt werden im Dezember 2023 werdet ihr es hier erfahren!