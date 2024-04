Verlängerung von Xbox Game Pass-Abonnements wird begrenzt

Du solltest wissen, dass Microsoft die Verlängerung von Xbox Game Pass-Abonnements in bestimmten Ländern einschränkt. Ein drastischer Schritt, der anscheinend notwendig wurde.

Warum dieses Vorgehen? Um Spieler daran zu hindern, ihre Mitgliedschaft zu einem günstigeren Preis zu verlängern!

Xbox Game Pass: Bisher konnte man sich die Sache in einigen Ländern “günstiger” machen

Normalerweise können digitale Codes oder Geschenkkarten Game Pass-Abonnements auf bis zu 36 Monate verlängern. So müssen Spieler nicht jeden Monat zahlen. Aber aufgrund von Wechselkursen sind einige Länder jetzt davon ausgenommen. Stattdessen beträgt die Grenze hier 13 Monate. Das betrifft Game Pass Core, Game Pass für Konsole und PC Game Pass, aber nicht den Game Pass Ultimate.

Sogar EA Play kann normalerweise auf bis zu 36 Monate verlängert werden, außer in Argentinien und der Türkei, wo das Limit 13 Monate beträgt.

Bei uns kostet der Games Pass Core normalerweise 8,99 Euro pro Monat. In Indien und Südafrika sind es umgerechnet 3,92 Euro. In der Türkei beträgt der monatliche Preis ca. 4,60 Euro – in Argentinien ein paar Cent mehr.

Wie funktioniert “Preisgeoblocking” eigentlich?

Das Vorgehen, um über andere Länder günstigere Abonnements abzuschließen, wird oft als “Preisgeoblocking” oder “Region-Locking” bezeichnet. Es bezieht sich darauf, dass Unternehmen wie Microsoft bestimmte regionale Preisunterschiede nutzen, um unterschiedliche Preise für ihre Dienstleistungen in verschiedenen Ländern festzulegen.

In einigen Fällen können Kunden versuchen, diese Preisunterschiede auszunutzen, indem sie Abonnements aus Ländern mit niedrigeren Preisen erwerben, auch wenn sie sich nicht in diesem Land befinden. Mittels VPN wird eine Verbindung über Server in anderen Ländern hergestellt und so den Eindruck zu erwecken, dass du dich in einem anderen Land befindest. Auf diese Weise könntest du auf die Preisgestaltung in diesem Land zugreifen. Viele Spieler nutzten bisher auch regionale Geschenkkarten und Codes bzw. bekamen über Freunde oder Familie im Ausland an jene heran.

Mit dieser Änderung will Microsoft Spieler außerhalb dieser Länder davon abhalten, den Game Pass zu diesen niedrigeren Preisen zu verlängern. Immer wieder gibt es interessante Neuzugänge, bereits ab dem ersten Release-Tag. Zuletzt sorgte Palworld für einige Aufregung unter den XGP-Abonnenten.