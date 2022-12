Xbox – Plant Microsoft einen DualSense Controller?!

In einem XboxEra-Podcast bestätigt Shpeshal Nick, dass Xbox an einem vom DualSense inspirierten Controller arbeitet.

Der DualSense Controller der PS5 von Sony Interactive Entertainment (SIE) ist die Weiterentwicklung der Dualshock Controller der letzten Konsolen-Generation, PlayStation 4. Der Dualshock-Controller war der eindeutige Gewinner der letzten “Controller-Generation”. Der DualSense Controller lässt aber auch nichts zu wünschen übrig, wie auch anscheinend Xbox findet.

Erst kürzlich hat Sony den DualSense Pro Controller verkündet. Dieser kommt mit einem stolzen Preis daher, soll dafür aber auch alle Gamer-Herzen zufriedenstellen.

Phil Spencer, seines Zeichen Chef von Microsoft Xbox, gab in einem früheren Interview zu Wort, man solle sich auch beim Xbox Controller mehr an Sony´s DualSense Controller orientieren. Einem Podcast-Bericht zufolge soll dem nun tatsächlich so sein.

Xbox DualSense Controller – Existenz in einem Podcast bestätigt

Im Podcast “XboxEra” bestätigt Shpeshal Nick, dass Xbox an einem vom DualSense inspirierten Controller arbeitet. Xbox soll intern einen Controller testen, welcher ein Touchpad wie der DualSense- bzw. der Dualshock 4-Controller besitze. Der Insider soll ihm weiter erzählt haben, dass der Controller ein Feature mit dem Namens “HD Rumble” haben soll. In anderen Worten sei damit gemeint, es wird die gleiche Haptik-Mechanik haben wie der PS5-Controller.

Veröffentlichung unklar

Auch wenn der Prototype tatsächlich existieren soll, weist der Moderator mehrmals darauf hin, dass es keine Garantie für eine Marktveröffentlichung gäbe. Hier könnt ihr euch noch die XboxEra Podcast Folge anhören:

Wie es schon beim sogenannten Project Keystone war, sei man vermutlich weit entfernt davon. Project Keystone, war bzw. ist ein angebliches Gerät, mit welchem man Xbox-Spiele streamen kann. Der Xbox-Chef Phil Spencer höchstpersönlich bestätigte das Gerücht. Jedoch stünden die Chancen schlecht für eine Veröffentlichung, da man zur aktuellen Zeit keinen realistischen Preispunkt für das Produkt findet. In der gleichen Situation könnte sich der angebliche Xbox DualSense-Controller befinden.