Neuer Xbox-Controller: PlayStation-DualSense als großes Vorbild?

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) - © Sony

Die Playstation 5 ist seit November letzten Jahres erhältlich. Bislang jedenfalls nur in der Theorie. Denn dank Lieferkettenproblemen und Produktionsschwierigkeiten ist sie immer noch so gut wie nirgends erhältlich. Auch wenn ihr mit unserer Hilfe auch im Juli wieder die Chance habt eine der heißbegehrten Konsolen zu ergattern. All jene Besitzer, die schon das Glück hatten, preisen aber vor allem den neuen DualSense-Controller. Und auch Xbox-Chef Phil Spencer dürfte da keine Ausnahme darstellen.

In einem neuen Podcast hat er jetzt nämlich in hohen Tönen von den Features und Vorzügen des PS5-Controllers geschwärmt. Dabei betont er auch, dass zukünftige Xbox-Hardware von den Innovationen des neuen DualSense-Controllers lernen könnte:

,,Wir denken auf jeden Fall über unterschiedlichste Möglichkeiten nach, wie wir noch mehr Spiele an noch mehr Spieler bringen können […] Es gibt wahrscheinlich einiges, was wir an dem Controller machen werden. Ich denke Sony hat eine tolle Arbeit mit ihrem Controller geleistet und wir schauen uns das an und denken, dass es da Dinge gibt, die wir auch machen sollten.”

Obwohl Phil Spencer nicht genauer darauf eingegangen ist, von welchen Features er im Detail spricht, könnte er sich wohl auf das haptische Feedback beziehen. So verwendet der Dualsense ein neues System, mit dem die Trigger ein noch immersiveres Spielerlebnis gestattet. So lassen sich beispielsweise schwere Waffen in Resident Evil Village erst mit einem stärkeren Druck auf den Trigger abfeuern. Ein System, von dem auch Xbox-Controller profitieren würden.

Da die Xbox Series X/S jedoch noch nicht einmal ein Jahr alt sind, besteht vermutlich nicht die Chance darauf, allzu bald mit einem verbesserten Controller zu rechnen. Vorerst, jedenfalls.