CES 2024 kurios – Sony steuert Auto mit PS5-Controller

Auf der CES 2024 hat Sony den kabellosen DualSense-Controller der PlayStation 5 benutzt, um ein echtes Fahrzeug zu steuern. Der Controller eignet sich nicht nur zum Bewegen von Charakteren in einer Spielwelt oder zum Steuern simulierter Fahrzeuge in Rennspielen. Die Consumer Electronics Show (CES) ist seit langem eine der wichtigsten Veranstaltungen, auf der wilde Innovationen der Elektronikindustrie vorgestellt werden. Sony und Samsung präsentieren auf der Messe ihre Konzepte und neuen Produkte, um die Presse und die Öffentlichkeit von ihren technischen Möglichkeiten und ihrer Kreativität zu überzeugen.

Sony präsentierte bereits auf der CES 2023 das brandneue Konzeptfahrzeug Afeela, das in Zusammenarbeit mit dem japanischen Automobilhersteller Honda entwickelt wurde. Der Afeela wurde von Izumi Kawanishi, dem Präsidenten von Sony Honda Mobility, mit dem funktionsreichen DualSense-Controller auf der Sony-Pressekonferenz aus der Ferne in die Mitte der Plattform gefahren und das sogenannte ‘Software-Designed Vehicle’ präsentiert. Die Scheinwerfer des Afeela erhellten die dunkle Bühne, als er herausfuhr. Kameras im Inneren der Kabine bewiesen, dass kein versteckter Fahrer am Lenkrad saß.

Sony überrascht erneut auf der CES 2024

Kawanishi betonte, dass die DualSense-Kompatibilität lediglich eine technische Demonstration war. Sie sollte zeigen, dass Sony und Honda davon überzeugt sind, dass Software neue Funktionen und Werte definieren kann. In diesem Zusammenhang hob Kawanishi das mit einer Kamera ausgestattete ‘AI Vision System’ des Afeela hervor, das zur Unterstützung des automatischen Fahrens eingesetzt wird. Er erwähnte auch den ADAS-Simulator (Advanced Driver Assist System). Die beliebte Spiele-Engine von Epic Games läuft auf dem Simulator. Die Unreal Engine 5 treibt eine Reihe neuer und kommender Spiele an. Im Afeela wird sie jedoch verwendet, um die Welt um das Auto herum darzustellen, sie auf die internen Bildschirme zu projizieren und sie mit Multimedia-Apps zu erweitern.

They controlled Sony's and Honda's Afeela Car with a Dualsense Controller. It's just a tech demo. pic.twitter.com/U5FF02Hmcx — Knoebel (@Knoebelbroet) January 9, 2024

Auf der CES 2024, die ganz im Zeichen der Technik steht, war der Trick von Sony mit dem Afeela und DualSense besonders einprägsam. Es wirkte wie eine Umkehrung des üblichen Versprechens der PlayStation-Technologie. Anstatt PS5-Hardware wie die PSVR2 zu verwenden, um immersive virtuelle Welten zu schaffen, wurde sie eingesetzt, um die reale Welt zu beeinflussen. Die Möglichkeit, ein Auto mit einem PS5-Controller zu steuern, ist nur eine einmalige Tech-Demo. Sony hat den Signature-Controller der PS5 bereits in mehrere Geräte integriert, darunter das PlayStation Portal, PSVR 2 und den PS5 Access Controller. Möglicherweise wird das, was Sony mit potenziellen neuen Versionen des DualSense plant, in Zukunft auch außerhalb von Spielen eingesetzt.